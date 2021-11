EEUU no se decide a restaurar el proceso democrático en Sudán

La actitud de EEUU ante la crisis sudanesa, poniendo una vela a Dios y otra al diablo, explica que casi un mes después del golpe del 25 de octubre el problema no se haya resuelto y revela que el proclamado interés de Washington por la democracia en el mundo es bastante selectivo y no atañe a los países árabes de Oriente Próximo.

Sudán se ha convertido en una pieza clave para el futuro de la región y lo que está en juego tendrá repercusiones más allá del país. Por lo sucedido hasta ahora parece evidente que el régimen golpista se ha atrincherado y cuenta con el apoyo de las potencias regionales que necesita para resistir y reprimir las amplias protestas de las últimas semanas.

El 25 de octubre el enviado especial de Washington para el Cuerno de África, Jeffrey Feltman, acababa de llegar a Qatar en un vuelo procedente de Jartum, cuando se enteró de lo sucedido. Feltman se había reunido solo unas horas antes con el general Abdel Fattah al Burhan en Jartum, y asegura que este no le informó del inminente golpe.

Feltman dice que había advertido a Burhan de que los EEUU actuarían de manera resolutiva si se consumaba el golpe, y de hecho Washington congeló inmediatamente un paquete de ayuda económica a Sudán por valor de 700 millones de dólares, amenazando con adoptar sanciones adicionales que todavía no se han concretado.

Lo que está ocurriendo indica que los americanos están a la expectativa, es decir esperando ver si el golpe se consolida, para posicionarse de una manera más clara. Hay un factor clave que explica este comportamiento dubitativo que probablemente no se aclare hasta que Sudán viva en una situación más estable, lo que es improbable que ocurra pronto.

El factor clave es el comportamiento de los países de la zona y en este punto existe un consenso total favorable a Burhan. La potencia hegemónica, Israel, se mantiene en contacto permanente con el general golpista. El presidente egipcio Abdel Fattah al Sisi recibió a Burhan solo unas horas antes del golpe para atar cabos, y los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí están a partir un piñón con el general.

Este contexto explica la indecisión del presidente Joe Biden. Además, no hay que olvidar que las proclamas prodemocracia de su administración son una cosa y que sus acciones pueden ir en dirección contraria, como se vio con el golpe de Sisi de 2013, cuando Washington sancionó a Egipto en un primer momento pero a continuación normalizó las relaciones con ese país.

Algunos miembros de la administración consideran que la actitud con Sudán "no es lo suficientemente firme", especialmente teniendo en cuenta los comunicados prodemocracia que continuamente salen de Washington. Lo visible es que en el seno de la administración no existe un consenso y hay altos funcionarios que ven con buenos ojos el golpe.

Con este mar de fondo no está claro qué está haciendo la administración, ni cuáles son sus objetivos. Es decir, si va a dar pasos para restaurar el defenestrado Gobierno de transición con una presidencia civil respetando el Documento Constitucional que prevé la próxima celebración de elecciones democráticas, o si va dejar que las cosas avancen por sí solas en la misma dirección que el Egipto de Sisi a partir de 2013.

Hay funcionarios partidarios de una intervención enérgica, incluyendo la imposición de sanciones contra el ejército, pero es una posición que cuenta con detractores, de manera que será la Casa Blanca la que tenga la última palabra. Por lo que se está viendo, la Casa Blanca no quiere meterse en problemas con sus socios en la región que unánimemente favorecen a los golpistas.

El diplomático americano Alberto Fernández, que fue responsable de la embajada de EEUU en Jartum, es uno de los partidarios de la intervención enérgica. En declaraciones a Al-Sharq al-Awsat esta semana, Fernández considera que la congelación de la ayuda de 700 millones de dólares es un "paso insuficiente" para restaurar el proceso democrático en Sudán.

Propone la imposición de sanciones individuales contra las caras visibles del golpe, "centrándose en sus intereses económicos, su patrimonio y sus inversiones". Esta idea que, a diferencia de la sanción de los 700 millones de dólares, no afectaría al conjunto de la población sudanesa, ha circulado durante algún tiempo en Washington pero de momento no se ha concretado y no está claro que vaya a concretarse.

Fernández hace un razonamiento un poco peculiar cuando declara que "un Gobierno de generales islamistas no es aceptable ni es bueno para la región". Sin embargo, el general Burhan cuenta con el respaldo de países como Israel, Egipto, los Emiratos o Arabia Saudí, y no es posible encontrar en todo el mundo países más antiislamistas que ellos.

Existe un amplio consenso entre demócratas y republicanos para avanzar por la línea de las sanciones contra los golpistas. Un borrador de resolución bipartidista contempla sanciones individuales e insta a los aliados a que también adopten sanciones contra los militares más destacados. Así mismo prevé medidas para impedir la ayuda extranjera a los golpistas, si bien esto último podría ser impracticable porque afectaría a los mencionados aliados de EEUU.

En cualquier caso, de ser aprobada, la resolución bipartidista no será vinculante, o sea que es la Casa Blanca la que debe estudiar la situación y decidir lo que más interesa a EEUU. Pero aunque no sea vinculante, el borrador de resolución cuenta con un amplio apoyo en el Capitolio y por lo tanto posee cierto peso específico como mensaje a la Casa Blanca.