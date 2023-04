El Ejército de Sudán anuncia una ampliación de la tregua de 72 horas para facilitar la evacuación de extranjeros

El Ejército de Sudán ha anunciado este jueves una extensión de 72 horas de la tregua que expira la medianoche de este jueves, con el objetivo de facilitar la evacuación de los residentes extranjeros atrapados en el fuego cruzado del conflicto que se inició hace 13 días y para garantizar el acceso de la ayuda humanitaria.

En un comunicado, las Fuerzas Armadas indicaron que esta extensión de la tregua se alcanzó con mediación de Estados Unidos y Arabia Saudí para "calmar la situación", en medio de los combates que se desarrollan desde el pasado 15 de abril entre el Ejército y el poderoso grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR).

La extensión de la tregua entrará en vigor inmediatamente después de que expire esta medianoche el anterior armisticio de 72 horas que fue mediado por Estados Unidos y que no ha sido respetado en gran medida, puesto que los enfrentamientos entre ambos componentes militares han continuado a pesar del cese de hostilidades.

"Las Fuerzas Armadas esperan que los rebeldes cumplan esta vez con los requisitos de la tregua y no la violen como sucedió las últimas veces", señaló la nota, en referencia a las FAR, a las que acusó de "bombardear las instituciones y los sitios militares" del Ejército y de "poner en peligro la vida y las propiedades" de los sudaneses. El grupo paramilitar, hasta el momento, no ha anunciado que se adhiera a esta nueva tregua.

Los enfrentamientos en Jartum y otras zonas del país continuaron este jueves, también en la conflictiva región occidental sudanesa de Darfur, donde según el Ejército se están produciendo también choques tribales.

En concreto, el Ejército sudanés ha afirmado que controla la mayoría de las gobernaciones del país, aunque la situación sigue "complicada" en algunas áreas de Jartum y de Darfur. En esta última localización, señala, "hubo un conflicto tribal".

"Nuestras fuerzas han tomado el control de la mayoría de las gobernaciones, pero la situación es un poco complicada en algunas partes de la capital, donde los rebeldes han movilizado la mayor parte de sus fuerzas derrotadas", ha afirmado en un comunicado el Ejército.

"En general, la situación militar dentro y fuera de Jartum es muy estable, a excepción de Darfur Oeste, que fue testigo de un conflicto tribal de las que se ocupan las autoridades locales", ha añadido.

Los combates no se han detenido ni un momento a pesar de que tanto las Fuerzas Armadas como las FAR se han comprometido a respetar varias treguas, una situación que la ONU ha calificado en múltiples ocasiones de "decepcionante".

Sin embargo, la anterior tregua sí sirvió para que varios países evacuaran a sus ciudadanos y personal diplomático de Sudán.

Con respecto a esto, la Comisión Europea (CE) ha indicado que ya han sido evacuados "más de 1.600 ciudadanos" de la Unión Europea (UE) de Sudán.

"Las estimaciones actuales son de más de 1.600 ciudadanos de la UE ya evacuados", ha declarado la portavoz de la CE Nabila Massrali durante la rueda de prensa diaria de la institución, que ha agregado que cuando estalló el conflicto había en el país 1.700 ciudadanos de la UE.

Asimismo, más de 16.000 personas de 50 países, entre ellos 14.000 sudaneses, han llegado a Egipto en los últimos días procedentes de Sudán. El Ministerio de Exteriores del país ha indicado en un comunicado que el país "ha facilitado el cruce de más de 16.000 ciudadanos no egipcios a Egipto hasta el día de hoy".

"Los esfuerzos de Egipto para facilitar el cruce de los desplazados desde el territorio sudanés durante los últimos días resultaron exitosos", apuntó la nota, que indicó que casi el 90% de las personas eran de nacionalidad sudanesa.

Además, Exteriores indicó que 2.000 de estos desplazados procedían de 50 nacionalidades diferentes, mientras que Egipto también facilitó que llegaran "seis organizaciones internacionales" que no identificó.

Los combates estallaron el 15 de abril, en medio de un proceso político para poner fin al golpe de Estado perpetrado conjuntamente por las FAR y el Ejército y volver a encauzar al país africano en la senda democrática.

Hasta el momento, el conflicto ha provocado la muerte de más de 512 civiles y más de 4.000 heridos, según el Ministerio de Salud sudanés, que apunta que la cifra de víctimas podría ser mucho mayor.