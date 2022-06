El G7 garantiza su "apoyo ilimitado" a Ucrania y propone nuevas sanciones a Rusia

Los líderes del G7 proponen nuevas sanciones contra Rusia por la guerra en Ucrania. Así lo han señalado las siete potencias este lunes al transmitir, también, su "apoyo ilimitado" al presidente ucraniano Volodimir Zelenski en su misión de aislar al Gobierno de Vladimir Putin.

"Hemos decidido ampliar las sanciones para restringir aún más el acceso de Rusia a tecnologías e industrias clave y otros recursos", señala la presidencia alemana del grupo formado por las siete grandes potencias y democracias occidentales.

Al mismo estilo que el ahora primer ministro italiano Mario Draghi con su "lo que haga falta" (whatever it takes), los líderes del G7, en su comunicado final tras la cumbre, han garantizado su apoyo a Kiev "durante el tiempo que haga falta" (as long as it takes).

"Continuaremos explorando nuevas vías para aislar a Rusia de la participación en el mercado global y combatir la evasión de sanciones; estamos decididos a recortar los ingresos de Rusia, incluidos los procedentes de oro", apuntan los miembros del grupo.

Nuevas sanciones

Según fuentes estadounidenses, el objetivo de las nuevas sanciones contra Rusia se posicionará en el marco del sector de Defensa ruso y los responsables de los crímenes de guerra. Desde Washington, se ha anunciado un aumento de aranceles sobre más de 570 categorías de productos rusos con un valor de 2.300 millones de dólares. También se ha sumado el veto a las importaciones de oro de Rusia.

Washington enviará a Ucrania sistemas de defensa antiaéreos "avanzados"

Entre los objetivos de la reunión, se pretende "restringir más el acceso de Rusia a insumos industriales clave, servicios y tecnologías producidas por nuestras economías, especialmente las que apoyan al sector armamentístico industrial y al tecnológico".

Las siete grandes potencias critican la postura de Moscú en las exportaciones del trigo y piden que el Ejecutivo de Putin organice "el retorno inmediato" de los ucranianos que fueron deportados a la fuerza por las autoridades rusas.

Asimismo, responsabilizan a Rusia por los crímenes de guerra en su "brutal agresión", su ejercicio ilegítimo sobre el territorio ucraniano y el incremento de la "inseguridad alimentaria global" por la crisis del trigo.

La ayuda que pedía Kiev

La petición de Zelenski ya ha obtenido una respuesta por parte de los líderes del G7. En esta ocasión, el presidente ucraniano había solicitado sistemas de defensa antiaéreos, ayuda a la reconstrucción del territorio y una estrategia contra el bloqueo ruso a las exportaciones del trigo, según indicaron varias fuentes diplomáticas.

Zelenski pide al G7 que la guerra termine antes de la época invernal

Una diligencia que ha llegado a oídos de Washington. Según el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, el próximo paquete de ayuda militar dirigido a Ucrania incorpora estos sistemas antiaéreos "avanzados". Próximamente, se trasladará a Kiev sistemas de defensa antiaérea de medio y largo alcance, así como municiones para artillería y sistemas de radares.

El mandatario también ha manifestado la necesidad de que el conflicto llegue a su fin antes de terminar la época invernal. Una cuestión de la que el G7 no ha podido garantizar al tratarse de un aspecto que corresponde al propio territorio en las tareas de reconstrucción.