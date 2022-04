Advertimos a nuestros lectores de que el vídeo que incluimos en esta información contiene imágenes extremadamente violentas que pueden herir su sensibilidad.

Los horrores de la guerra en Ucrania parecen no tener fin. Con las imágenes de la matanza de Bucha aún recientes, el diario The New York Times ha verificado la autenticidad de un vídeo publicado el pasado lunes en un canal ruso de Telegram en el que se puede ver a miembros del Ejército ucraniano ejecutando a soldados rusos capturados en los alrededores de Kiev.

El vídeo fue grabado el 30 de marzo, el día que se inició la retirada de las tropas rusas en Dmytrivka, una aldea situada a unos 11 kilómetros de Bucha, al oeste de Kiev. Las imágenes están cargadas de violencia y en ellas se puede apreciar cómo un soldado ucraniano dispara en repetidas ocasiones contra los rusos mientras están tendidos en medio de la carretera.

Hay momentos que son extremadamente violentos, en especial cuando un soldado ucraniano dispara dos veces contra un soldado ruso herido en el suelo con la cabeza tapada por una chaqueta. "Todavía está vivo. Graba a estos pillos. Mira, todavía está vivo. Está jadeando", dice el ucraniano justo antes de volver a disparar de nuevo.

También se puede ver a otros soldados rusos ensangrentados, uno de ellos con una enorme herida en la cabeza y las manos atadas a la espalda. Tras disparar a los soldados rusos, los ucranianos gritan "Gloria a Ucrania" entre risas. Las imágenes evidencian una clara violación de la Convención de Ginebra, que establece que se debe dar un trato humano a los prisioneros de guerra.

The New York Times asegura que el vídeo se grabó el 30 de marzo tras una emboscada de las fuerzas ucranianas en Dmytrivka a una columna rusa en retirada de una zona al oeste de Kiev donde en las dos últimas semanas de marzo se produjeron fuertes combates.

Aún se desconoce quiénes son los autores de los hechos pues no está claro a qué unidad pertenecen los militares ucranianos, pero en el vídeo se refieren a sí mismos como "chicos de Belgravia", según The New York Times. En este sentido, una agencia de noticias ucraniana informó de que la emboscada del 30 de marzo a las tropas rusas fue obra de una unidad paramilitar de voluntarios georgianos conocida como la legión georgiana.

Dos días más tarde, el 2 de abril, el Ministerio de Defensa de Ucrania tuiteó un vídeo en el que se informaba de dicha emboscada y en el que se podía ver a un soldado ucraniano decir: "Estos no son humanos".