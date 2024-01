Huelga masiva en Argentina contra el 'shock' neoliberal de Milei

A las 12.00 del mediodía (8.00 horas en España) de este miércoles comenzó oficialmente la primera huelga general contra el Gobierno de Javier Milei. A esa hora ya se registraba una masiva movilización ciudadana hacia las puertas del Congreso Nacional, convocada por la Central General de Trabajadores (CGT), así como por diferentes organizaciones políticas, sociales, asambleas de vecinos, representantes de la cultura y dirigentes políticos.

La dimensión de la movilización era esperada dado el gran número de convocantes y la cantidad de sectores sociales que se fueron adhiriendo en los últimos días para protestar contra las medidas tomadas por el Gobierno que asumió el pasado 10 de diciembre.

"Vinimos a rechazar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), la Ley Ómnibus (Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos), y como primer paso para poner la fuerza de los trabajadores en la calle y mostrar el repudio y que este paquete de medidas no tiene el apoyo social que el Gobierno dice tener", explicó Juan Contrisciani, delegado del Astillero Río Santiago de la ciudad de Ensenada.

Contrisciani se movilizó junto a más de 1.000 trabajadores del astillero estatal, en medio de una ciudad de Buenos Aires que, lejos de su paisaje habitual de verano, se mostró marcada por la amplia presencia de las fuerzas de seguridad en las calles.

"No traicionen a las banderas del peronismo"

La protesta se dirigió frente al Congreso por la centralidad que tienen las dos Cámaras que lo integran: es allí donde transcurre el debate y negociación para aprobar o rechazar tanto la Ley Ómnibus como el DNU. Se espera justamente que este jueves y viernes tenga lugar el debate en la Cámara de Diputados sobre la Ley Ómnibus. que fue admitida a trámite el mismo miércoles en la madrugada.

"Les pedimos que no traicionen a las banderas del peronismo que es defender a los que menos tienen, a los trabajadores, a los jubilados", dijo Hugo Moyano. el secretario del poderoso gremio de Camioneros al abrir el acto frente al Congreso en un mensaje directo a los diputados y diputadas peronistas reunidos en el bloque de Unión por la Patria.

"No se pueden privatizar las empresas del Estado, no se puede privatizar Aerolíneas, Trenes Argentinos, Telam, Radio Nacional, los corredores viales, el Banco Nación, no pueden votar la privatización", afirmó rodeado en el escenario por dirigentes sindicales, así como representantes de diferentes sectores, como las Madres de Plaza de Mayo que tomaron la palabra.

Moyano apuntó contra las diferentes políticas económicas del nuevo Gobierno que busca aprobar lo que la CGT denuncia como una reforma laboral encubierta, a la vez que restablecer el impuesto a las ganancias para los trabajadores recientemente derogado: "Si son tan guapos pónganles el impuesto a las grandes fortunas, póngales retenciones a las mineras, pero no a los trabajadores" señaló.

La protesta reunió a los diferentes sectores afectados por lo que es una política de shock neoliberal del Gobierno: sectores de la cultura, la ciencia, la economía informal, o el amplio universo de lo estatal, amenazado por privatizaciones o recortes al presupuesto y despidos.

"Por supuesto hemos tenido una elección que hemos perdido y nuestra sociedad ha elegido, pero eso no le da un cheque en blanco al presidente, esto no es monarquía, tiene que respetar la República y los derechos de los trabajadores", explicó Pedro Lynn, secretario gremial de la Asociación de Trabajadores del Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba).

Quienes también se sumaron al rechazo a las medidas del Gobierno fueron por ejemplo actores del cine argentino, como Ricardo Darín, quien hace un par de días protagonizó un vídeo en el criticaba la intención de Milei de eliminar Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes que defiende los derechos intelectuales de los artistas: "No son privilegios, son derechos", afirmó Darín junto a otros reconocidos actores.

Días decisivos en el Congreso

Mientras se desarrollaba la movilización ocurrió un cambio en el Congreso con el alejamiento de tres diputados del bloque peronista de Unión por la Patria, que en la madrugada habían votado a favor de la Ley Ómnibus. La ruptura dio cuenta de las fragilidades políticas y el ejercicio de alta tensión legislativa en desarrollo, donde el Gobierno necesita alcanzar los votos necesarios para aprobar el paquete de reformas incluidas en la Ley Ómnibus.

Ese resultado podría conocerse en los próximos días dentro de las maratónicas sesiones del verano. En caso de ser aprobada pasará a la Cámara de Senadores presidida por la vicepresidenta Victoria Villarruel, donde comenzaría otro pulso por alcanzar la suma

necesaria para el Gobierno que precisa de múltiples aliados: sectores ligados a Mauricio Macri, la ahora llamada "oposición dialoguista", o peronistas de última hora.

La apuesta de Milei es lograr aprobar esa ley y que el DNU no sea rechazado. Son las dos piedras angulares del modelo neoliberal que busca implantar de forma acelerada. ¿Cuánto influirá la medida de fuerza en las votaciones decisivas por venir? Es parte de lo que se verá en las próximas horas y días.

El Gobierno aseguró que la huelga general "no tiene justificación", como declaró la canciller Diana Mondino. Mondino y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tildaron de "sindicalistas mafiosos" y "gerentes de la pobreza" a quienes protestaban en la calle.