Ignacio Cembrero insiste en el espionaje y "acoso" de Marruecos y pide protección legal

El periodista de El Confidencial Ignacio Cembrero ha acudido este viernes a un nuevo juicio por el proceso legal que mantiene abierto el Reino de Marruecos contra él. Se trata del cuarto intento del país vecino por conseguir una resolución judicial en su contra, esta vez a raíz del espionaje masivo con el sistema de software Pegasus.

El objetivo de Marruecos era conseguir que Cembrero rectificase y negase unas afirmaciones en las que vinculaba al reino árabe con el espionaje de los dispositivos móviles de periodistas, políticos y activistas de varios territorios. Entre las víctimas de las escuchas se encontraban el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o el propio comunicador. En el juicio, el periodista ha reiterado sus palabras y ha criticado la campaña de "acoso y hostigamiento" que las autoridades marroquíes mantienen contra su persona.

El informador también ha solicitado una sentencia que rechace la demanda interpuesta por Marruecos y que advierta de los riesgos de sus pretensiones. Su abogado, Javier Sánchez, ha sostenido que "en la demanda está la condena", ya que el país vecino, conocedor de que el caso no prosperará, intenta "silenciar" a Cembrero y busca "que los demás profesionales tomen nota". El letrado advierte de que "en España estas cosas no se admiten".

Por su parte, la demanda pide que el redactor de El Confidencial se retracte, ya que "no hay pruebas" de que el espionaje sea cierto. Asimismo, exige la imposición de las costas del proceso. La defensa de la acusación subraya que no se tiene en cuenta la condición de periodista de Cembrero y que tampoco se discute la libertad de expresión. Según el informe policial, únicamente se reprochan las "declaraciones hechas por un presunto perjudicado de un espionaje que no es tal".

La respuesta de Cembrero

El periodista ha ratificado sus declaraciones y ha explicado que llegó "por muchos motivos" a la conclusión de que "solamente una potencia extranjera, en este caso Marruecos, pudo piratear o hackear el teléfono móvil". Según el comunicador, en su dispositivo hay contactos de opositores del régimen marroquí y de miembros del Gobierno de España. De hecho, un periódico del país vecino habría publicado dos mensajes suyos con distintas figuras del panorama político español.

Un largo recorrido judicial

Cembrero ha recordado que es la cuarta vez que Marruecos le somete a un proceso judicial. Las dos primeras tentativas tenían como causa un supuesto enaltecimiento del terrorismo y ambas fueron archivadas. En la tercera, de la que también salió absuelto, un empresario relacionado con los servicios secretos marroquíes trataba de inculparlo.

"He sido víctima de acoso por parte de las autoridades de Marruecos desde 2014 y de insultos constantes y sistemáticos tanto de las autoridades como de la prensa del país vecino", ha asegurado el periodista. El informador también ha recordado que el proceso le ha perjudicado profesionalmente, pues muchas fuentes han dejado de darle información.