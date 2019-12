Israel y Hamás negocian los términos de un alto el fuego a cambio de un alivio económico

Benjamín Netanyahu está conduciendo una negociación con Hamás con el fin de obtener un alto el fuego temporal en el sur de Israel a cambio de dar cierto alivio económico a la Franja de Gaza. Los detalles de la negociación no están claros, aunque todo indica que el acuerdo no será de larga duración dado que Israel no tiene interés en reducir la intensidad de la ocupación militar en Cisjordania.