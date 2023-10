Israel ultima sus planes contra Gaza mientras la crisis humanitaria se agudiza ante una ayuda que no termina de llegar

La crítica situación de la población de Gaza se complica días tras día. La prometida y más que esperada ayuda humanitaria no termina de llegar a un enclave palestino asediado por los constantes ataques y el bloqueo de Israel, que desde el inicio de su nueva campaña militar contra la Franja no permite la entrada de ningún tipo de suministro.

Según transcurren las horas, los escasos recursos se agotan. Hay cortes de electricidad a diario, falta agua. La desesperación de los gazatíes es tal que parte de los desplazados al sur del enclave palestino, donde también están sufriendo los "intensos" ataques de Israel, están volviendo al constantemente bombardeado norte de la Franja debido a "las extremadamente complicadas condiciones de vida", ha denunciado este viernes Naciones Unidas.

Hasta un centenar de camiones cargados con la ayuda para Gaza siguen a la espera en la frontera entre Egipto y la Franja

Hasta un centenar de camiones cargados con la ayuda siguen a la espera en la frontera entre Egipto y la Franja, en el paso de Rafah, mientras continúan las labores de reparación de las vías de acceso, destruidas por bombardeos israelíes, según ha podido constatar EFE. Las condiciones impuestas por Israel y Estados Unidos en el acuerdo del pasado miércoles para la entrega de alimentos, agua, medicamentos y combustible está paralizando el movimiento de los vehículos, tal y como ha declarado el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, desplazado a la zona este viernes para tratar de desbloquear la situación.

"Es imposible estar aquí y no tener el corazón roto, hay dos millones de personas pasando penurias, sin comida, sin medicinas... Necesitan todo para sobrevivir. En este lado, tenemos camiones y todo lo necesario para ellos. Esos camiones, no son solo camiones, sino que son lo que diferencia la vida de la muerte, necesitamos pasar la máxima cantidad posible", ha declarado el máximo responsable de la ONU.

Guterres ha insistido en que se trata de una operación humanitaria "urgente" y "esencial" para rescatar a una población "en estado de guerra". Las negociaciones con la mediación de la ONU continúan y Naciones Unidas confía en que la llegada de la ayuda humanitaria a Gaza sea una realidad por fin este sábado. También el presidente de EEUU, Joe Biden, ha apuntado como fecha posible este fin de semana: "Tengo el compromiso de los israelíes y del presidente egipcio de que el paso se abrirá. Creo que entre las próximas 24 y 48 horas entrarán los camiones", ha manifestado el mandatario estadounidense, que ha hablado de 20 vehículos.



Camiones con ayuda humanitaria para Gaza esperan en la frontera con Egipto. — Khaled Elfiqi / EFE

En los últimos días, varias agencias de Naciones Unidas, como el Programa Mundial de Alimentos o la Organización Mundial de la Salud, además de la Cruz Roja Internacional y las sociedades de socorro de la Media Luna Roja de varios países de la región han amasado la ayuda más vital del lado egipcio del cruce de Rafah, a la espera de su apertura. En la zona también aguardan médicos, enfermeros y voluntarios sanitarios para poder acceder y atender y trasladar a los heridos.

Egipto defiende que no se había decidido a abrir el paso en vista de la inseguridad, en particular por los bombardeos israelíes en la zona, donde se encuentran decenas de miles de gazatíes desplazados desde el norte del enclave tras los ultimátums de Israel. No está claro cuál es el alcance del acuerdo de acceso humanitario. Si sería temporal o no, si incluiría a personal voluntario y médico, o si se permitirían a la vez evacuaciones desde Gaza, en particular de carácter médico y de los extranjeros que están esperando salir.

Israel prepara "una nueva realidad de seguridad"

Mientras la crisis humanitaria en la Franja se agudiza, Israel sigue reforzando su presencia militar en la frontera al tiempo que ultima sus planes contra el enclave. El Gobierno de Benjamin Netanyahu prepara lo que ha calificado como "una nueva realidad de seguridad". Seguridad, eso sí, siempre para sus ciudadanos ya que el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, ha dejado claro que la intención de las autoridades israelíes es eximirse de cualquier responsabilidad sobre la población gazatí.

Los ataques de Israel contra Gaza han causado más de 4.100 muertos y 13.000 heridos

Los planes de Israel pasan por tres etapas. La primera, la actual, la de los incesantes e indiscriminados bombardeos a la que se sumarán "maniobras", según ha declarado Gallant, que no ha detallado si formarán parte de una invasión terrestre de la Franja. Tras ello, le seguirán "operaciones de baja intensidad" para eliminar "bolsas de resistencia" de Hamás. Y, por último, un tercer período en el que Israel pretende no tener ninguna "responsabilidad con la vida" en Gaza y reforzar la seguridad para los israelíes.

Hasta el momento, los ataques de Israel han causado más de 4.100 muertos, entre ellos las 18 víctimas mortales de un bombardeo contra la iglesia ortodoxa de San Porfirio de Gaza, donde se refugiaban cientos de personas. Según las autoridades de la Franja, controlada por Hamás, hay, además, más de 13.000 heridos y unos 1.400 desaparecidos bajo los escombros. El Ministerio de Sanidad gazatí asegura que siete hospitales y 21 centros sanitarios han tenido que suspender sus actividades por la falta de combustible y los ataques israelíes.

Vehículos blindados israelíes aglutinados en un lugar no revelado cerca de la frontera con Gaza, a 20 de octubre de 2023. — Hannibal Hanschke / EFE

Este mismo viernes, el portavoz de las Brigadas Al Qasam, brazo armado de Hamás, Abu Obeida, ha anunciado la liberación de dos rehenes estadounidenses por "razones humanitarias", tras la mediación de Catar. Según ha dicho en Telegram, se trata de una mujer y su hija.



Aumento de la violencia contra los palestinos en Cisjordania

Acnur, la agencia de la ONU para los refugiados, ha alertado de que un recrudecimiento del conflicto o, incluso, la continuación de las actuales "actividades militares" sería "catastrófico" para la población de Gaza. "Ha llegado el momento de decir que el conflicto palestino-israelí no ha sido resuelto y necesita una solución política", ha apuntado Filippo Grandi, Alto Comisionado de Acnur, que ha advertido sobre el riesgo de que el conflicto se expanda a Líbano ante los últimos intercambios de disparos entre Israel y el partido-milicia chií libanés Hizbolá que han repuntado este viernes.

La violencia contra los palestinos no solo centra en Gaza. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha alertado de que la situación de seguridad se degrada de forma alarmante en Cisjordania ocupada, donde cada día se incrementan los muertos tras "un aumento del uso ilegal de fuerza letal" del Ejército o de colonos israelíes.



"Estamos consternados por la inacción de la comunidad internacional ante el belicismo beligerante", denuncian expertos de Naciones Unidas

Desde el inicio de los ataques en Gaza, el 7 de octubre, "las fuerzas israelíes han matado a 73 palestinos, entre ellos 19 niños" en Cisjordania, según el informe diario de Naciones Unidas sobre la situación en ambos territorios. La ONU también ha denunciado un aumento de las detenciones arbitrarias de palestinos y de israelíes árabes en Israel, incluidos activistas y trabajadores, "con relatos de malos tratos y falta de garantías procesales".



Y todo ello, ante la "inacción de la comunidad internacional". "Estamos haciendo sonar la alarma: hay una campaña en curso por parte de Israel que resulta en crímenes contra la humanidad en Gaza (...) No hay justificaciones ni excepciones para tales crímenes. Estamos consternados por la inacción de la comunidad internacional ante el belicismo beligerante", ha manifestado este viernes un grupo de expertos de Naciones Unidas que también ha alertado del "riesgo" de un "genocidio contra el pueblo palestino".