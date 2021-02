El Movimiento 5 Estrellas (M5S) se mostró este sábado dispuesto a formar un Gobierno con el economista Mario Draghi y, para ello, reapareció el cómico y fundador de esta formación Beppe Grillo, desaparecido últimamente la escena política. El expresidente del Banco Central Europeo también cuenta en principio con el apoyo de Matteo Salvini, líder de la ultraderechista Liga.

Aunque Grillo sí participó en la reunión con Draghi, no compareció ante la prensa y el jefe político del M5S, Vito Crimi, fue el encargado de anunciar la disponibilidad de la formación, con mayor representación parlamentaria, aunque tomará una decisión definitiva la próxima semana cuando se sepa el programa de Gobierno. La Liga también ha emplazado su decisión a tratar el programa gubernamental y será entonces cuando confirme si entra o no en el Ejecutivo.

Draghi, la elección del presidente para formar Gobierno

Draghi ha sido designado por el jefe del Estado, Sergio Mattarella, para intentar lograr una mayoría estable que ponga fin a la crisis política abierta tras dimisión del primer ministro Giuseppe Conte y por el momento cuenta con el apoyo de todos los partidos, a excepción del ultraderechista Hermanos de Italia.

Crimi indicó al expresidente del Banco Central Europeo que el próximo Gobierno deberá basarse en la experiencia del pasado Ejecutivo, formado por el M5S, el Partido Demócrata, Libres e Iguales (LeU) e Italia Viva de Matteo Renzi.

"Es sobre esta base que debe formase este gobierno, solidario, europeísta y ambientalista", dijo Vito Crimi, quien subrayó que no olvidan los actos que llevaron a la caída del Ejecutivo, en referencia al partido de Renzi, pero que están preparados a superarlos "por el interés del país".

A Draghi expusieron su idea de un Gobierno con una importante "vocación ambientalista e innovadora, que se tiene que conjugar con una política industrial que responda a las necesidad de tutelar la salud de los ciudadanos". Garantizó "lealtad" si se forma el nuevo Gobierno y pidió "una mayoría política solida que pueda sostener un Gobierno solido".

El M5S busca una posición común

Para esta reunión, el M5S movilizó a toda "la familia" y antes de dialogar con Draghi se reunieron para unificar posiciones Grillo, que había desaparecido de la escena política hace ya más de dos años, Davide Casaleggio, hijo del otro fundador del movimiento, Gianroberto, y Giuseppe Conte, actual presidente del Gobierno en funciones, y que este jueves anunció que continuará ayudando al M5S.

Los medios italianos aseguran que Beppe Grillo llegó a Roma para impedir la ruptura que se estaba fraguando en el movimiento sobre el apoyo a Draghi. La imagen del día fue la de Grillo, cómico y agitador social que fundó el partido en 2009 de nuevo en los salones del poder a la de izquierda del expresidente del Banco Central Europeo.

Antes de entrar en la Cámara de los diputados, donde se están realizando las reuniones de Draghi con los representantes políticos, Grillo confió en un mensaje en su página de internet su deseo de "un ministerio de Transición Ecológica como ya ocurre en Francia, España y otros países".



Salvini asegura que no pondrá condiciones

Tras reunirse con Draghi, Matteo Salvini explicó que la próxima semana volverán a reunirse con el economista para hablar del programa gubernamental y decidir definitivamente si entra o no a formar parte de la mayoría gubernamental. "Estamos demostrando, lealtad y seriedad por el bien del país", dijo el líder ultraderechista, quien destacó que no ha puesto condiciones, "como si han hecho otros" partido.

El dirigente de la Liga se mostró muy positivo tras la reunión, al asegurar que tenían muchos puntos en común con Draghi sobre "desarrollo, empresas, crecimiento" para "una Italia que recomienza".

"No ponemos condiciones, otros lo hacen, nosotros no. No hemos hablado de personas, ni de ideas ni movimientos. Es un momento en el que por el bien del país se tienen que superar los intereses personales y los partidismos", añadió. "Prefiero estar en la habitación donde se decidido cómo se utiliza el dinero de nuestros hijos, que fuera", añadió, en alusión a la gestión de la millonaria partida que Italia prevé recibir de los fondos europeos para la recuperación económica tras la crisis provocada por la pandemia.

También afirmó que con Draghi habló de Europa y afirmó que algunos hablan de un europeísmo pero privo de contenidos para poner vetos a la Liga", pero que ellos siempre irán a Europa a defender a Italia.

Añadió que también expresó el expresidente del BCE también su oposición a cualquier tipo de aumento de impuestos o de la llamada "patrimonial", la tasa a las rentas más altas.



Draghi se reúne el lunes con los sindicatos

Con la reunión con la Liga y el M5S, el ex número uno del BCE terminó su primera ronda de consultas y el lunes se reunirá con los representantes sociales y sindicatos.

Luego habrá una segunda ronda rápida de conversaciones con los partidos que se prevé más difícil, ya que tendrá que formular su equipo de gobierno compuesto sólo de tecnócratas o que incluya a figuras políticas. El apoyo de la Liga o el M5S son decisivos para la formación del gobierno