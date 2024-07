Begoña Gómez se acoge a su derecho a no declarar ante el juez Peinado

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha declarado finalmente este viernes ante el juez Peinado. El motivo es que se ha acogido a su derecho a no declarar, según ha confirmado su letrado, Antonio Camacho.

Gómez estaba citada este viernes a las 10 de la mañana en los juzgados madrileños de Plaza de Castilla en calidad de investigada por un presunto delito de tráfico de influencias y otro de corrupción en los negocios.

El vehículo donde viajaba la esposa del presidente ha accedido por el garaje de los juzgados, tal y como decidió la decana de los juzgados de Madrid, para preservar su seguridad. Pasaban doce minutos de las 10 de la mañana cuando ha entrado en el Juzgado de Instrucción 41, donde el juez Peinado la esperaba.

A las 10 y 20 minutos salían los abogados de las acusaciones y casi a las 10 y media salía el juez. Begoña Gómez abandonaba el juzgado un minuto después.

Motivos para no declarar

El abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, que fue ministro del Interior, ha informado a los medios de comunicación que su cliente no ha declarado "no porque tenga algo que esconder, si no porque esta defensa le ha recomendado que no haga esta declaración. Estamos en un Estado de derecho y la declaración debe hacerse con garantías, dentro del Derecho Penal lo más importante son los derechos del investigado".

Camacho ha recordado que el juez Peinado dictó un auto comunicándoles que investiga "todos los actos y conductas de mi representada desde que su cónyuge es presidente del Gobierno y en relación con la denuncia inicial de Manos Limpias".

Ha añadido que esta denuncia fue analizada por la Audiencia de Madrid que determinó que solo unos contratos tenían los indicios suficientes para iniciar una investigación. Esos contratos fueron posteriormente remitidos a la Fiscalía Europea, ha dicho Camacho.

"Este procedimiento se ha quedado sin contenido", ha remarcado el letrado. Según él, las diligencias del juez Peinado no han aportado nada; "al contrario, los dos atestados de la Guardia Civil señalan la inexistencia de irregularidades".

"Es obvio que un juez de instrucción no puede investigar cualquier cosa; debe limitar el objeto de la investigación, como una garantía para el investigado. No entendemos qué guía al juez instructor en esta investigación expansiva", ha dicho Camacho. "Ya son cinco acusaciones populares las que están en la causa y sus escritos no han aportado nada", ha añadido.

Manos Limpias amplía su denuncia

Miguel Bernad, líder del pseudosindicato ultra Manos Limpias, ha anunciado que ampliará la denuncia contra Begoña Gómez a un nuevo delito: intrusismo laboral.

Bernad ha mostrado a los medios un documento. "Begoña Gómez firma este pliego de prescripciones técnicas para las pymes. Una persona que no tiene la titulación ni la capacidad, que solo tendrían los peritos informáticos, ella lo firma y suplanta algo que no es de sus atribuciones", ha explica el líder ultra, que ha matizado que esto podría incurrir en un delito recogido en el artículo 403 del Código Penal, sobre intrusismo profesional.