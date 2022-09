Meloni rechaza entregar "ministerios clave" a Salvini y afloran las tensiones de un Gobierno que aún no se ha constituido

Sin que ni siquiera haya arrancado el futuro Gobierno de la coalición ultraderechista italiana, ya afloran las tensiones entre los socios, especialmente entre Giorgia Meloni y Mateo Salvini. La líder de Hermanos de Italia ha planteado un veto al dirigente de la Liga en el Consejo de Ministros.

Salvini ya ha pedido volver a dirigir el Ministerio del Interior del país; sin embargo, Meloni ha rechazado que su socio ostente departamentos "clave" del próximo Gabinete, según señala el diario italiano La Repubblica. De hecho, para la representante de extrema derecha, los resultados son "claros" e insta a los dos acompañantes de la lista, Salvini y Silvio Berlusconi, no crear problemas.

"No aceptaré compromisos y no me presentaré a juegos", ha señalado Meloni en declaraciones recogidas por el diario Corriere della Sera. Al mismo tiempo que descartan designar al candidato de la Liga como ministro del Interior, desde Hermanos de Italia cierran la puerta a que Berlusconi ocupe la Presidencia del Senado.

Asimismo, el equipo de Meloni está interesado en conformar un Gabinete que sea capaz de mantener el apoyo de su base electoral y no molestar a Bruselas. Meloni, de hecho, pondrá especial hincapié en la cartera de Economía, donde busca un perfil técnico, influenciado por Mario Drahi. De hecho, la líder quiere colaborar con el ex primer ministro del país.

Apenas han pasado dos días de las elecciones que han dado la victoria a Meloni y ya se están apreciando las fracturas de una coalición política unida por el interés electoral. Hermanos de Italia consiguió ser la fuerza más votada en detrimento de la Liga de Salvini, cuyo liderazgo está tocado, algo que puede afectar aún más a su relación con Meloni.