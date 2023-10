Miles de islandesas secundan, por primera vez en medio siglo, una gran huelga feminista

Las islandesas han secundado este martes una huelga feminista para condenar la brecha salarial y la violencia de género. Es la segunda protesta de este tipo de la historia del país, coincidiendo con la histórica huelga realizada hace 48 años.

Medio siglo después las mujeres vuelven a exigir los mismos cambios y deciden hacer un parón de su vida laboral y participar en las diferentes manifestaciones convocadas a lo largo del país. El denominado Día Libre de las Mujeres, al que un 24 de octubre de 1975 se unió el 90% de la población femenina para reivindicar su trabajo y denunciar las diferencias de salario y de trato laboral, se ha conmemorado media docena de veces, pero no con una convocatoria tan amplia como la de este año.

El objetivo de la huelga es paralizar la sociedad y denunciar la brecha salarial y la violencia de género que sufren miles de mujeres. La primera ministra islandesa, Katrín Jakobsdóttir, y varios miembros de su Gobierno han apoyado la protesta.



En algunas profesiones las mujeres islandesas cobran hasta un 21% menos que los hombres

Bajo el lema de la convocatoria de este año "¿Llamas a esto igualdad?", las organizadoras denuncian que el trabajo de las mujeres sigue sin valorarse igual que el de los hombres 48 años después. A pesar de que Islandia es el país que menor brecha de género registra, según el Foro Económico Mundial, en algunas profesiones las mujeres cobran hasta un 21% menos que los hombres. Además, dos de cada cinco mujeres en Islandia han sufrido violencia machista.

"Si tenemos en cuenta todo el planeta, llevaría 300 años lograr la igualdad de género", ha lamentado la primera ministra este martes en declaraciones a la radio pública Rás 1.

El paro ha sido planificado por decenas de organizaciones –entre ellas los principales sindicatos– que han instado a las mujeres y personas de género no binario, a no acudir al trabajo y no realizar ninguna actividad doméstica en todo el día, lo que ha tenido efectos en todo el país.

Los servicios públicos funcionaron de forma reducida, los centros escolares trabajaron al mínimo, al igual que los hospitales (salvo emergencias), las bibliotecas y el transporte.