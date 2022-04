Es sabido desde hace tiempo que la política británica es la carne preferida de los tabloides amarillistas, tan populares por aquellos pagos. Esta semana la actualidad ha estado centrada en la misoginia mostrada por diputados conservadores hacia otra laboralista, a lo que se ha sumado la denuncia pública de dos parlamentarias conservadoras contra un colega por ver vídeos porno el móvil.

La polémica estalló el pasado fin de semana cuando el diario sensacionalista The Mail on Sunday publicó un artículo firmado por el Glen Owen cuyo titular ya era suficientemente machista: Los Tories acusan a Rayner de usar la estrategia de Instinto Básico para distraer a Boris. Rayner es Angela Rayner, diputada laboralista cuyos enfrentamientos con el primer ministro, Boris Johnson son intensos en el Parlamento.

En ese artículo de prensa se compara a Rayner con Sharon Stone y la famosa escena del cruce de piernas. Owen, que cita fuentes del grupo parlamentario de los conservadores, escribe que muchos diputados de ese partido creen que la política laborista cruza y descruza las piernas en las sesiones semanales de control al Gobierno para "distraer" a Johnson, al estilo, apostilla, de Stone en la película de 1992.

"Ella sabe que no puede competir con la formación en debate adquirida por Boris en Oxford, pero tiene otras habilidades de las que él carece", declaran las fuentes anónimas citadas. "Ella misma lo ha admitido cuando nos hemos tomado unas copas en la terraza de los Comunes", añaden esas mismas fuentes.

El texto afirma que los careos entre Johnson y Rayner -que se producen cuando ella sustituye al líder del Partido Laborista, Keir Starmer- son "un momento destacado del calendario parlamentario", al contraponer a la "diputada, educada en la escuela pública" a Johnson, formado en Eton, elitista colegio privado.

El periodista también la describe como "una abuela que dejó la escuela a los 16 años sin cualificaciones al quedarse embarazada, para convertirse en cuidadora (en servicios sociales)".

En respuesta al artículo, Rayner rechazó las "mentiras" publicadas sobre ella y acusó a los acólitos de Johnson de "propagar calumnias pervertidas y desesperadas para salvar su pellejo". "He sido acusada de una 'trama' para 'distraer' a un indefenso primer ministro: por ser mujer, por tener piernas y por usar ropa", lamentó en Twitter. Aseguró que los "viles" insultos no la disuadirán de seguir en política y mantuvo que los conservadores tienen "un problema con las mujeres" en posiciones de influencia.

El primer ministro británico, Boris Johnson, quiso desmarcarse muy pronto de la polémica y el mismo lunes escribió a Angela Rayner para distanciarse de unos comentarios misóginos presuntamente hechos por sus colegas conservadores y que los comentarios publicados por The Mail on Sunday no se hicieron "en su nombre". El jefe del Gobierno también las condenó en su cuenta de Twitter.

Este incidente ha llevado a muchas otras diputadas británicas a denunciar que constantemente sufren ataques misóginos y sexismo tanto en la vida cotidiana como en las redes sociales.

Porno en el móvil

A esta polémica hay que añadir otra: dos diputadas conservadoras acusaron a otro compañero de partido de ver porno en su móvil durante las sesiones parlamentarias de la Cámara de los Comunes.

El asunto va a ser investigado. "Después de recibir acusaciones sobre comportamiento inapropiado en la Cámara, el jefe del grupo parlamentario ha exigido que el asunto se lleve a la Comisión de Reclamaciones y Quejas [ICGS, en sus siglas en inglés] para que sea investigado. Cualquier respuesta se adoptará tras conocer las conclusiones de esa investigación", asegurói un portavoz de los conservadores.