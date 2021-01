El nombramiento de Mike Pompeo (hoy Secretario de Estado) al frente de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) –tres días después de que Donald Trump entrase en la Casa Blanca– determinó un endurecimiento del espionaje a Julian Assange, aumentando exponencialmente su control y el de sus visitas en la embajada de Ecuador en Londres, ejecutado a través de la empresa española UC Global que tenía asignada la seguridad de esa sede diplomática.

La actividad investigadora de Wikileaks no se había detenido en ningún momento a pesar de la situación de confinamiento de Assange en la embajada ecuatoriana. Y las sospechas de una inminente publicación de nuevos documentos secretos con material sensible inquietaban notablemente a las empresas vinculadas con la inteligencia estadounidense, que multiplicó sus esfuerzos para socavar la inmunidad y la protección del activista australiano.

Con Pompeo al frente de la CIA desde el 23 de enero 2017, se ejecuta una serie de movimientos estratégicos cronológicamente muy relevantes para las investigaciones activas en la Audiencia Nacional sobre la vulneración de los derechos legales del fundador de Wikileaks y de sus abogados, en el llamado Caso Assange, contra los autores e instigadores.

Casualmente en esas fechas David Morales, el guardián de Assange como propietario de UC Global, ya estaba en Estados Unidos desde el día 20, alojado en el Hotel Venetia de Las Vegas, propiedad del multimillonario Sheldon Adelson –fallecido este martes, a los 87 años–, acompañado de su mujer Noelia Páez.

Así, el 26 de febrero de 2017 Wikileaks hacía público el material anunciado, disparándose la difusión de estos nuevos archivos internos de la CIA referidos a herramientas de piratería y vigilancia electrónica y, en especial, a una aplicación de espionaje llamada Marble. Esta filtración molestó profundamente a Pompeo, que calificó públicamente a Wikileaks como "agencia de espionaje hostil", poniendo el foco en la protección diplomática de Assange desde 2012.

El propietario de UC Global fue llamado de urgencia a Alexandria, junto a la sede de la CIA, tras nuevas revelaciones de Wikileaks

Dos días después de la revelación de estos documentos, el 28 de febrero de 2017 el exmilitar español al frente de UC Global, Morales, era convocado de urgencia precisamente a la ciudad de Alexandria, en el Estado de Virginia, vecina de Washington DC, y a sólo 20 minutos de la sede de la CIA en Langley.

La ubicación del exmilitar español quedó acreditada tras su detención y el consiguiente registro de su domicilio y de la sede de su empresa, en Jerez de la Frontera (Cádiz), en septiembre de 2019. Allí la Policía se incautó de abundante documentación sobre el caso, entre ésta los emails encriptados que Morales enviaba desde Estados Unidos y los justificantes de pago adelantado de ocho días de estancia en el hotel en el que se alojó en Alexandria, según consta en las actuaciones policiales y judiciales.

A partir de aquel viaje a Virginia de febrero de 2017, Morales voló desde España a Estados Unidos prácticamente cada mes y a una serie de destinos concretos, entre ellos Las Vegas (sede de la compañía de Adelson), Nueva York, Chicago, o Texas, sede de la agencia de investigación Stratfor, conocida como la CIA en la sombra. Y, cómo no, también realizaba viajes frecuentes a Washington DC, alojándose –según el rastro dejado en sus emails– en el Hotel Grand Hyatt, situado a 12 minutos a pie de la Casa Blanca.

Morales viajó a Las Vegas invitado por el jefe de seguridad de Adelson y se pasó "al lado oscuro" para "jugar en primera división"

Tal y como el propio Morales dijo eufórico a sus empleados de más confianza, se pasó al "lado oscuro" para "jugar en la primera división" en junio de 2016, al aceptar la invitación a Las Vegas del jefe de seguridad de Adelson y firmar allí un contrato de servicios de seguridad entre UC Global y Las Vegas Sands Corporation, presidida por el magnate recién fallecido. Las pruebas disponibles, incluidas las declaraciones de exempleados de su empresa de seguridad —ahora testigos protegidos de la Justicia española—, indican que fue entonces cuando todo empezó a cambiar.

La embajada de Ecuador ya no era sólo un lugar para proteger, sino que se había convertido para UC Global en una especie de ratonera en la que la privacidad del "huésped" confinado y de sus visitantes constituía un producto a comercializar al mejor pagador posible.

De alguna manera, Morales se había transformado conscientemente en una especie de agente doble, cobrando de Ecuador más de un millón de dólares anuales y ofreciendo el resultado de dicho trabajo a los servicios de inteligencia estadounidenses, facilitándoles vídeos, audios y datos de los visitantes, tras convertir la sede diplomática en el plató de un reality show.

La campaña electoral de Trump y el entorno de Adelson

2016 fue año electoral y el último mandato presidencial posible de Barack Obama, al tiempo que Donald Trump se postulaba a la presidencia de EEUU, financiado por Sheldon Adelson, entre otros. En ese contexto, tras la reunión en Las Vegas, los contactos y encuentros entre Zohar Lahav (jefe de seguridad de Las Vegas Sands) y David Morales se consolidaron. Su relación se hizo tan estrecha que Lahav viajó a España en diversas ocasiones y se alojó en la propia vivienda de Morales y su mujer en Jerez de la Frontera.

Es importante el hecho de que el jefe de seguridad de Las Vegas Sands forma parte del círculo de financiadores de las campañas republicanas. Está además casado con Loren Slocum Lahav, una muy conocida coach televisiva de Las Vegas, socia de Tony Robbins, quien ya fue financiador de Trump en las presidenciales del 2000. Y el triunfo de Trump era un factor clave en los planes de las agencias de inteligencia estadounidenses –públicas y privadas– para sacar a Assange de su refugio diplomático en Londres y llevarlo ante sus tribunales.



Además, en plena campaña de las presidenciales de 2016, Wikileaks volvió a aparecer en escena haciendo público un correo electrónico que contenía importante información acerca de una investigación del Partido Demócrata que denunciaba los vínculos "poco éticos" entre Robbins y Trump.

Esa filtración se refería al acuerdo entre Tony Robbins y Trump por el cual el primero aportaría un millón de dólares a la campaña presidencial de 2016 del segundo a cambio de que el candidato diera diez mítines en las sedes de la empresa de coaching de Robbins en distintos estados. Pero los asistentes, miles de personas en cada ocasión, debían pagar una entrada de 229 dólares cada uno para poder seguir el mitin electoral de Trump. Obviamente, la tensión del entorno de los amigos de Trump contra Wikileaks no hacía sino aumentar.

Morales, en el punto de mira del servicio secreto ecuatoriano

A su vuelta de EEUU, le surgen otros problemas a Morales, ya que está en el punto de mira de los servicios secretos ecuatorianos. Tanto es así que con la llegada de Lenin Moreno a la presidencia de Ecuador, el 24 de abril de 2017, se baraja la posibilidad de apartar a UC Global de la seguridad de la embajada. Todo apuntaba a que las relaciones entre el responsable de UC Global y el SENAIN (Servicio Nacional de Inteligencia ecuatoriano) no fluían, por motivos que no han trascendido. No obstante, lo que parecía una decisión definitiva de la presidencia no se ejecuta, y UC Global continua su actividad en la embajada.

En septiembre de 2017 Morales viaja de nuevo a Las Vegas, pero a diferencia de ocasiones anteriores esta vez no le acompaña su mujer, Noelia Páez, una odontóloga y propietaria de una tienda de ropa en Jerez, con cuentas abiertas en Instagram, donde los viajes de la pareja quedan acreditados por las fotos de ambos que ella cuelga en sus cuentas en redes sociales:

Imágenes subidas a su cuenta de Instagram por la esposa de David Morales durante sus viajes a Las Vegas. — Instagram

El día 21 de septiembre de 2017, a las 22.41 horas, Morales envía un email a sus hombres en España para lanzarles una advertencia y encargarles que lleven a cabo una serie de trabajos. El correo en cuestión se envía desde el Hotel Casino Venetian, propiedad de Adelson, donde se aloja.

"Tengamos mucho cuidado... que mi localización, especialmente mis viajes a USA, se maneje con reserva"

El exmilitar español les advierte literalmente: "Quiero alertaros de que tengamos mucho cuidado con la información que transmitimos… y ya de camino a todos que tengan cuidado con la información… SENAIN nos está investigando". Y añade algo clave que le sitúa de manera manifiesta al servicio de la inteligencia norteamericana. "Es por ello por lo que me gustaría en primer lugar mi localización siempre que fuera posible se maneje con reserva (especialmente mis viajes a USA)" (sic).

​Asimismo, pide a su gente que incrementen los niveles de seguridad en las comunicaciones y les encarga una serie de datos técnicos sobre la estructura interior y exterior de la embajada de Ecuador en Londres, ya que están planeando incrementar los medios técnicos de espionaje sobre la legación y resolver las quejas de los estadounidenses acerca de las dificultades de las escuchas:

Correo enviado por Morales a sus hombres de UC Global desde Las Vegas. — IFS-AIP

Por ello pide características técnicas de las cámaras exteriores y también la composición de las paredes que rodean la habitación de Assange. Literalmente dice: "Necesito ver de qué composición están realizadas las paredes que rodean la habitación del Huésped (ladrillo, mampostería, cemento). Igualmente [...] fotos del interior... [...] saber qué mobiliario tiene". También pide "vídeo o fotos de la sala y equipos que hay en el cuarto de la vídeo grabadora".

Por último Morales ordena que "especialmente hay que levantar y actualizar los siguientes perfiles (datos personales, relación con el huésped, teléfonos, emails, número de vistas, etc.…) de estos visitantes habituales o colaboradores del huésped". Y se cita específicamente a los abogados Carlos Poveda y Baltasar Garzón, encargados de la defensa de Assange, entre otros.

En esas fechas, el jefe de UC Global pide a su equipo mejorar los aparatos de escucha y vídeo, y que soliciten a su proveedor especialista en tecnología de espionaje de última generación el material preciso para esta renovación técnica. La lista es larga y buscan estabilizar la escucha y la calidad de visión del sistema de vídeo por streaming, algo fundamental para que la monitorización sea completa desde cualquier lugar del mundo: