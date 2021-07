Pedro Castillo es proclamado como presidente electo del Perú, a pesar de las maniobras del fujimorismo

Tras 44 días de la segunda vuelta electoral, el Jurado Nacional de Elecciones proclamó anoche al profesor cajamarquino Pedro Castillo como presidente electo del Perú, confirmando la victoria que el conteo final dio desde hace ya varios días, pero que fue repetidamente postergada por el fujimorismo y sus aliados, que insisten hasta hoy en denunciar un fraude del que nunca ofrecieron pruebas fehacientes.

Después de que sus últimas apelaciones fueron declaradas infundadas, le quedó poco margen de maniobra a Keiko Fujimori, quien fiel a la postura hostil que ha mantenido estas semanas, dio una conferencia de prensa horas antes de la proclamación mostrando su inconformidad con los resultados finales. A pesar de decir que aceptaba los resultados "porque es lo que manda la ley", inmediatamente procedió a declararle la guerra a su oponente: "La defensa de la democracia no termina con la promulgación ilegítima de Pedro Castillo. Esta defensa recién empieza". Segundos antes, Fujimori aseguró que "Fuerza Popular ha accionado todos los recursos legales que le permitía la ley. Mientras tanto, los peruanos han visto que Perú Libre nos ha robado miles de votos el día de la elección", una afirmación que las entidades electorales y los observadores internacionales ya han considerado falsa en reiteradas oportunidades.

El ex jefe de la ONPE afirma que nunca había visto "una denuncia de fraude como esta, hecha por alguien con tanto poder a su favor"

En declaraciones a Público, el ex jefe de la ONPE, Fernando Tuesta Soldevilla, sostuvo que nunca había visto "una denuncia de fraude como esta, hecha por alguien con tanto poder a su favor". "Cuando comienzas a mirar en que países, en que momentos, ha habido fraude –prosiguió Tuesta-, vas a encontrar algunos elementos que son casi necesarios para que eso suceda. En primer lugar, que quien lo hace cuente con la venia, el apoyo, abierto y activo, del gobierno, de los organismos electorales y de los poderes fácticos. Es bien difícil que una agrupación como Perú Libre, que es una administración que todos señalan de ser improvisada, informal, inorgánica, con conflictos internos o intereses variados en su interior, pueda organizar un operativo nacional de una envergadura tan fina, sin que los radares, los candados, los fiscalizadores y supervisores de todo tipo no los hayan descubierto. Esa es una narrativa que no existe sino en la cabeza de quienes no aceptan un resultado electoral”. Tuesta recordó también que la última vez que se realizó un fraude en el Perú fue organizado, precisamente, por el fujimorismo, para buscar la tercera reelección de Alberto Fujimori el año 2000. Keiko era, en aquel entonces, primera dama de su padre.

Para Tuesta, además, el 6 de junio último "empezó una suerte de tercera vuelta". "En el fondo ya no se trata de si había fraude o no, en el fondo lo que se trataba era que Castillo no llegue al poder. Si eso implicaba desprestigiar las elecciones, los organismos electorales, patear el tablero, lo que fuera o hasta golpe de Estado, no importaba".

El politólogo y experto en procesos electorales recordó que, para el año 2000, Vladimiro Montesinos, había comprado con millones de dólares a los dueños de los medios de comunicación y a los miembros del JNE y la ONPE, lo que califica como "Un fraude en toda línea". "Es más, en aquel entonces, la misión de la OEA se retiró entre la primera y segunda vuelta en un caso inusitado en América Latina. Entonces, hablar de un fraude entre dos agrupaciones en donde una tiene la experiencia, el capital, el apoyo, versus otra informal, es pues muy difícil de creer", sentenció.



Ayer y hoy

Una imagen durante la conferencia de prensa que dio Keiko Fujimori la tarde de ayer, antes de la proclamación de Castillo, llamó la atención. A diferencia de lo que fue su respuesta el 2016 -cuando apareció con sus 73 congresistas electos de pie, detrás de ella, en actitud desafiante y sin reconocer el triunfo de Kuczynski-, esta vez Fujimori apareció completamente sola, leyendo su pronunciamiento en una hoja de papel.

Sin embargo, no son pocos quienes piensan, tras dicha conferencia, que su reacción en esta tercera derrota consecutiva será más visceral que la de hace 5 años. Después de todo, sin la inmunidad que otorga la investidura presidencial, podría esperarle la cárcel. Hay que recordar que la fiscalía ha pedido 30 años de prisión contra ella por los presuntos delitos de crimen organizado, lavado de activos, obstrucción a la justicia y falsa declaración en procedimiento administrativo.

Por eso, sigue en su propia batalla contra el reconocimiento de las elecciones. Para empezar, incitó a que las marchas "contra el fraude" continúen: "Tenemos derecho a movilizarnos como lo hemos hecho y debemos seguir haciéndolo, pero de manera pacífica y dentro del marco de la ley. Nuestra defensa recién empieza". Y agregó: "La verdad va a terminar de salir a la luz de todas maneras".

"¿Qué verdad?", le contestó en su programa nocturno la periodista Juliana Oxenford, una de las que más ha destacado por su imparcialidad en el escenario electoral más difícil de los últimos años. "Usted tiene una organización enorme, usted maneja un partido que es mucho más disciplinado que el de su contrincante, que es bastante improvisado. Me va a decir que, además que con el staff de abogados, prensa a su favor, ¿No hubiera tenido usted alguna prueba si hubiera realmente habido fraude? Y si no las tiene usted, no las puede tener nadie".

Lourdes Flores Nano, otra reconvertida a la causa fujimorista, anunció que no llamará a Castillo presidente constitucional

La también ex candidata presidencial Lourdes Flores Nano, otra reconvertida a la causa fujimorista que ha sido uno de los rostros más mediáticos de la denuncia del supuesto fraude, anunció ayer que no llamará a Pedro Castillo presidente constitucional –que es el título que le corresponde-, sino "Ciudadano proclamado presidente". Paralelamente, un político de ultraderecha como Rafael López Aliaga y conductores de televisión como Philipp Butters y Humberto Ortiz son ya investigados por el Ministerio Público por los presuntos delitos de sedición y alteración del orden público, al realizar llamados públicos a desconocer los resultados electorales que dieron como ganador a Castillo.

Por su parte, el congresista fujimorista electo y representante por Loreto, Jorge Morante Figari, ya intenta poner en jaque al nuevo gobierno si, como ha sido una de las banderas de la campaña de Perú Libre, convoca a una asamblea constituyente para redactar una nueva carta magna. "Estaríamos entrando a una dictadura, a un régimen ilegítimo. Inmediatamente se tendría que iniciar el procedimiento de vacancia o acusación constitucional y separación del cargo del señor presidente", afirmó, según reportaron medios loretanos. Toda una declaración de intenciones.

Cabe mencionar que la fiscalía investiga a Morante por abuso de autoridad, colusión y negociación incompatible o aprovechamiento del cargo, por irregularidades durante su gestión a cargo de una dirección en el Gobierno Regional de Loreto.



"Un gobierno de todos y todas"

"Bienvenido a este espacio para hacer un gobierno de todos los peruanos, bienvenido a este espacio para hacer un gobierno de todas las sangres, sin discriminación alguna, sin mirar de reojo a los indígenas, a los hermanos afroperuanos, a todas las razas, a todas las etnias, a todos los grupos humanos. Este será el gobierno donde nadie se quede atrás", dijo el presidente electo Pedro Castillo en un breve discurso con el que se dirigió a sus seguidores desde el local de Perú Libre en el centro de la capital peruana.

El izquierdista Pedro Castillo (d), acompañado de su formula a la Vicepresidencia Dina Boluarte, saluda simpatizantes desde un balcón en Lima (Perú). — Paolo Aguilar / EFE

Pocos instantes después de haber sido proclamado oficialmente por el Jurado Nacional de Elecciones, Castillo se presentó junto a Dina Boluarte, quien será la nueva vicepresidente del Perú y llamó a la unidad por el Bicentenario, a dejar de lado las diferencias y afirmó tener "el corazón abierto para todos" y no tener rencor. También se dio un tiempo para responder a quienes temen que Perú repita los escenarios de Cuba o Venezuela: "Junto con ustedes vamos a rechazar cualquier pretensión o traer un modelo de otro país. Los peruanos sí podemos, los peruanos sí gestaremos el verdadero desarrollo y el modelo económico, garantizando la estabilidad jurídica y económica y seremos respetuosos de la institucionalidad y de la Constitución".

Además, Castillo invocó al acercamiento de sus contendores políticos a invocó a Keiko Fujimori a que "no pongamos más barreras en esta travesía y no pongamos más obstáculos para sacar adelante este país".

Minutos antes de su presentación, Castillo ya se había pronunciado en Twitter con similar discurso de unidad e inclusión: "Ha llegado el momento de llamar a todos los sectores de la sociedad para construir unidos, en este Bicentenario, un Perú inclusivo, un Perú justo, un Perú Libre. Sin discriminación y por los derechos y todos y todas. Convocamos a los pueblos afro, costeños, andinos y amazónicos, a la clase trabajadora y sus gremios, a las comunidades nativas, campesinas y a toda la sociedad para hacer de esta patria hermosa. Hoy, hermanas y hermanos, inicia una nueva etapa en nuestra historia".

Inmediatamente, comenzó a ser saludado en dicha red social por otros presidentes –de diversas tendencias políticas- e importantes entidades internacionales. Entre los primeros en pronunciarse estuvieron Pedro Sánchez, Iván Duque (Colombia), Guillermo Lasso (Ecuador), Alberto Fernández (Argentina) o Sebastián Piñera (Chile), además de los ex presidentes de dicho país, Cristina Kirchner, de Bolivia, Evo Morales o de Honduras, Manuel Zelaya. También hizo lo propio el Secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard. A ellos se sumó el saludo de la ONU, que puso a disposición de nuestro país y el gobierno entrante "la cooperación de todas sus agencias, fondos y programas para continuar el trabajo conjunto".

Más tarde llegó la felicitación y el saludo del secretario general de la OEA, Luis Almagro, de Carlos Felipe Jaramillo, vicepresidente del Banco Mundial para la región de América Latina y el Caribe o de las embajadas norteamericana y británica en el Perú. La primera habló de "fortalecer los lazos con el Perú" y la segunda saludó la "democrática elección".

De este modo, el Perú ya tiene confirmado al presidente de su Bicentenario.