El actor Michael. K. Williams, estrella de la serie The Wire, falleció el pasado miércoles como adelanto el medio NY Post. Según fuentes policiales, el suceso todo parecía indicar que había sido por sobredosis, debido a que se encontraron restos de posibles sustancias y utensilios para el consumo de droga.



Finalmente tras el estudio de las autoridades de Nueva York, se ha confirmado que la razón del fallecimiento es la sobredosis. El medico forense ha afirmado que "Williams sufrió de intoxicación grave accidental por una mezcla de fentanilo, p-fluorofentanilo, heroína y cocaína".

Tras confirmarse la razón de la muerte del actor, la portavoz de la Oficina de Medicina Forense de Nueva York, Julie Bolcer, ha declarado que. "Después de publicar los resultados, no vamos a hacer más comentarios sobre la investigación", finalizo la forense.

Williams, una estrella con problemas con las drogas

El actor principal de la serie The Wire, ha reconocido en múltiples ocasiones sus problemas con el consumo de drogas, incluyendo cuando se estaba rodando la serie. En una entrevista en el año 2004 al medio The New Jersey Star Ledger, no escondió su adicción a las drogas. "Estaba jugando con fuego", comenta. "Era sólo cuestión de tiempo que me pillaran y que acabara en la portada de algún periódico, que fuera a la cárcel o algo peor, que acabara muerto. Cuando miro atrás, no sé cómo no acabé en una bolsa para cadáveres".

En 2016, contó en una entrevista con la radio pública NPR que había encontrado ayuda en una iglesia de Nueva Jersey en un momento especialmente complicado y en el que la adicción amenazaba con destruir su carrera como actor.

Omar Little, el nombre que lo elevó a lo más alto

Michael. K. Williams, de 54 años, saltó a la fama como el carismático ladrón y narcotraficante Omar Little de The Wire (2002-2008), una de las series más prestigiosas de la historia de la televisión en Estados Unidos. En ella el consiguió cambiar los registros de las series de la televisión con un personaje que rompía los guiones establecidos, con una habilidad innata para salirse con la suya y un ingenio fuera de lo común.



Al margen de The Wire, el intérprete tuvo una notable trayectoria en la pequeña pantalla con papeles en series muy apreciadas como Boardwalk Empire (2010-2014), The Night Of (2016) o When They See Us (2019). También se dejó ver en cintas como 12 Years a Slave (2013) o en la película para televisión Bessie (2015