El presupuesto europeo destinado a seguridad y defensa aumenta un 123%

Desde la Segunda Guerra Mundial, ni el mundo ni la Unión Europea habían destinado tanto dinero a la seguridad y la defensa. La guerra en Ucrania ha sido el último detonante de una tendencia que ya se estaba consolidando en suelo comunitario: el aumento sin precedentes de las partidas destinadas a elementos militares, policiales o de control fronterizo.

A inicios de este año, el bloque comunitario se adentraba en su 72º aniversario con el hito de no haber financiado nunca en su historia el envío de armamento a un país en guerra. La invasión de Rusia a Ucrania derribó este tabú. Durante los primeros días de guerra, la Unión Europea adoptó el bautizado como Instrumento Europeo para la Paz, una herramienta paradójicamente pensada para financiar la guerra, incluyendo el suministro a Kiev de armamento pesado. Echó a rodar con 500 millones de euros: 40 millones para material letal y 50 para no letal. Tras las demandas de Kiev que le pide a Occidente "armas, armas y más armas" pesadas, se espera que el balance de las próximas ampliaciones sea 490 para letal y 10 no letal.

El Fondo Europeo para la Paz se ha prolongado tres veces. Josep Borrell, jefe de la diplomacia europea, ya ha mostrado su intención de continuar alimentándolo y si se superan las resistencias alemanas, los 27 ministros de Defensa podrían anunciar una nueva ampliación este mismo martes. El fondo pasaría así a destinar 2.000 millones de euros en material bélico enviado a Ucrania por los europeos. España ha aportado a este instrumento 137 millones de euros. Y ha destinado 21 millones de euros en armas de forma bilateral desde que comenzó la guerra, según fuentes diplomáticas.

El regreso a la guerra en el Viejo Continente ha sido el gran revulsivo para el incremento de gasto militar. Pero la Unión Europea ya había arrancado una nueva etapa doblando el presupuesto destinado a las partidas de seguridad y defensa. El actual Marco Financiero Plurianual (MFP) de entre 2021 y 2027 destina a estos ámbitos 43.900 millones, lo que supone un incremento total de un 123% comparado con el ciclo monetario contemplado en su predecesor para estos fines (19.700 millones).

Así se desprende del informe '¿A qué coste? La financiación de las políticas de seguridad, defensa y fronteras de la UE', elaborado por Statewatch y The Transnational Institute. Además, según adelante el diario El País, la Comisión Europea está trabajando ya en el escenario de que los Ejércitos europeos no están lo suficientemente equipados para hacer frente a amenazas como la que se percibe por parte de Rusia y prepara iniciativas como la compra conjunta de armas -como se hizo con las vacunas- e incluso ampliar el MFP vigente para dar más dotación al Fondo Europeo de Defensa.

Es este instrumento, que tiene por objetivo la inversión en empresas de desarrollo de material bélico de alta tecnología para evitar duplicidades entre Estados miembros, el que ha visto una inyección exponencial: con respecto al anterior marco presupuestario ha incrementado un 1256%, según el informe, que concluye que todo ello supondrá un combustible para "el incremento del gasto militar, la externalización de las fronteras y la expansión de Frontex". El Fondo cuenta en la actualidad con 8.000 millones de euros. La investigación pone el foco en la falta de transparencia para la inversión y destino de este dinero.

Otra partida que no ha hecho más que engrosar es la pensada para el control de fronteras. Los fondos para agencias como Frontex –que recientemente ha vivido la dimisión de su director ejecutivo por acusaciones de vulneración de derechos fundamentales– y Europol han experimentado un incremento del 129%, una tendencia que se replica en las ayudas destinadas a países terceros para el control migratorio. Frontex ha pasado de recibir 6 millones de euros en 2005 a 800 millones de euros en la actualidad. Así ha pasado a ser la agencia europea con más presupuesto y personal de la UE.

Dinero para armas en el mundo sin precedentes

"El incremento masivo en el gasto de seguridad fortalecerá la 'Europa Fortaleza' y ahondará en el objetivo de la UE y de sus Estados miembros de externalización del control fronterizo a países terceros a pesar de las devastadores consecuencias que ello conlleva", concluye el texto. La tendencia europea va en línea con el camino global: el gasto militar ha sobrepasado por primera vez en la historia los 2 millones de euros, siendo Estados Unidos, China, India, el Reino Unido y Rusia los que más lo han aumentado, según la última estimación del Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI).

En un momento en el que el mundo se encuentra en plena recuperación económica y psicológica de la pandemia del coronavirus, la guerra de Ucrania ha supuesto un shock y ha alterado las prioridades y el equilibrio de poderes global. Una de las grandes lecturas y consecuencias que deja en el corto y largo plazo entre los europeos es el refuerzo de su brazo militar. La UE no es un proyecto militar y no cuenta con un Ejército europeo. Pero la invasión rusa a Ucrania ha supuesto lo que aquí llaman el despertar geopolítico de la UE de la Seguridad y la Defensa. Los 27 líderes de Estado y de Gobierno se reunirán en las próximas semanas en dos cumbres y una de las prioridades es ya continuar avanzando en reforzar su brazo defensivo.