Ya son cuatro las bajas en el Gobierno de Theresa May tras el acuerdo premilinar del Brexit consensuado con Bruselas. El ministro para la salida de la Unión Europea, Dominic Raab,la ministra de Trabajo y Pensiones, Esther McVey, el secretario de Estado para Irlanda del Norte, Shailesh Vara, y la última en anunciarlo, Suella Braverman, secretaria de Estado del Brexit, han presentado su dimisión del cargo por desacuerdos con el pacto preliminar del Brexit.



Raab, que tras la dimisión en julio de David Davis cogió las riendas de la negociación para la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea y ha sido una de las principales cabezas visibles, ha asegurado que su "buena conciencia" le impide apoyar este acuerdo. "Renuncio en el dolor, no en la ira, y con un respeto constante por la determinación y la fortaleza de la primera ministra", afirma.

Suella Braverman, secretaria de Estado del Brexit/ FAREHAM CONSERVATIVES

Braverman, miembro del Departamento para el Brexit piensa que la solución de emergencia para Irlanda del Norte "no es Brexit"."Lo lamento profundamente y, después de reflexionar, he tenido que presentar hoy mi renuncia como Ministro de Brexit. Gracias por la oportunidad. Espero trabajar para apoyar a Brexit desde los Backbenches. Esta no ha sido una decisión fácil", ha publicado en su cuenta de Twitter.

"No puedo en conciencia apoyar los términos propuestos para nuestro acuerdo con la Unión Europea", ha afirmado Vara. El diputado conservador aseguró que el acuerdo preliminar consensuado con Bruselas por la primera ministra, Theresa May, "deja al Reino Unido a medio camino, sin límite de tiempo para cuándo el país se convertirá finalmente en un Estado soberano".

"Podemos y debemos hacerlo mejor. La gente del Reino Unido se merece algo mejor que esto", afirma Vara

"Somos una nación orgullosa y es un día triste cuando nos vemos reducidos a obedecer las normas hechas por otros países que han demostrado que no velan por nuestros intereses", señala en el comunicado difundido en las redes sociales. "Podemos y debemos hacerlo mejor. La gente del Reino Unido se merece algo mejor que esto", afirma.

Por su parte, McVey ha publicado en su cuenta de Twitter que el acuerdo preliminar pactado con Bruselas "no honra los resultados del referéndum" del 23 de junio de 2016, en que un 52 frente a un 48 % de los británicos apoyaron salir de la Unión Europea.



La ministra de Trabajo y Pensiones, Esther McVey.

Estas son las cuatro primeras dimisiones dentro del Gobierno después de que este miércoles May difundiera el acuerdo preliminar con la Unión Europea (UE), que dicta los términos de la salida y el marco de la futura relación comercial, pero incluye una polémica cláusula de seguridad para evitar una frontera con Irlanda del Norte. Aunque May consiguió sobre el papel el apoyo de sus ministros, existen reticencias internas y no se descartan más dimisiones al más alto nivel, mientras que persisten las críticas al texto también por parte de diputados conservadores.

Pero los reproches también llegan por parte de la oposición. Los laboristas han señalado que May "ya no tiene autoridad", tras las bajas en su ejecutivo. "El Gobierno se está desmoronando ante nuestros ojos y por segunda vez un ministro del Brexit ha rehusado apoyar el plan de la primera ministra" para la salida de la Unión Europea", ha señalado el portavoz laborista para la Oficina del Gabinete, Jon Trickett.

Pacto comercial "ambicioso" con la UE

May, en una comparecencia este jueves en la Cámara de los Comunes, ha asegurado que el país tendrá eventualmente un pacto de libre comercio con la Unión Europea "más ambicioso" que el de ningún otro Estado tercero. Además, ha querido defender las virtudes del borrador de acuerdo de Brexit consensuado con Bruselas a pesar de las dimisiones de su ejecutivo y de las críticas que recibe tanto por parte de los conservadores como de la oposición.