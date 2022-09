Putin concede la ciudadanía rusa al exanalista de la CIA Edward Snowden

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha concedido la ciudadanía rusa al exanalista de la CIA Edward Snowden. El mandatario ha firmado un decreto publicado en el portal de información legal de la administración pública por el que concede el pasaporte a decenas de personas, entre ellas Snowden, estadounidense de 39 años.

El exanalista está buscado por la Justicia de Estados Unidos después de que en 2013 filtrase numerosos documentos secretos en los que se desvelaban diferentes técnicas de espionaje llevadas a cabo por el organismo de Seguridad Nacional, incluidas escuchas telefónicas ilegales a líderes políticos internacionales. Está acusado de violar la ley de espionaje.

Tras huir de su país, su primer destino fue Hong Kong, si bien más tarde terminó recalando en Rusia, donde recibió asilo político en 2013 y ya en octubre de 2020 obtuvo el permiso de residencia permanente. Un mes más tarde, Snowden solicitó la ciudadanía.

Su abogado, Anatoli Kucherena, ha negado que su cliente pueda ser llamado a filas en el marco de la movilización parcial decretada la pasada semana por Putin. "Como Edward no sirvió en el Ejército ruso, no tiene práctica y experiencia militar, no puede ser movilizado", ha comentado a la agencia Interfax. Snowden no ha realizado ningún comentario alusivo a la campaña militar rusa en Ucrania que arrancó en febrero.

Además de escribir libros, Snowden trabaja de consultor y ofrece videoconferencias a nivel mundial sobre las tecnologías de la información, sus riesgos y amenazas. El exanalista se casó con su esposa, Lindsay Mills, en 2017. En diciembre de 2020 tuvieron su primer hijo. Según la legislación rusa, por el hecho de nacer en Rusia el niño obtuvo automáticamente la ciudadanía.