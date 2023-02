Rescatan con vida a una mujer una semana después de los terremotos de Turquía y Siria 

Los servicios de emergencia de Turquía han rescatado con vida a una mujer de 40 años una semana después de los terremotos registrados en el sur del país, cerca de la frontera con Siria. La mujer se quedó sepultada bajo los escombros de varios edificios destruidos en la ciudad de Gaziantep.

Tras un intenso esfuerzo y horas de búsqueda de los equipos turcos, la mujer, de nombre Sibel Kaya, fue traslada de inmediato a un hospital para recibir la atención médica pertinente, según ha informado Anatolia, la agencia estatal turca de noticias.

Rescatados este domingo

Otro rescate de impacto se produjo este domingo cuando los servicios que operaban en el pueblo de Nurdagi (Turquía) rescataron a un niño de ocho años, tras 155 horas entre los escombros. Asimismo, poco antes, los equipos habían sacado a dos hermanas de 22 y 28 años de un edificio derrumbado en Adiyaman, al noreste del epicentro, después de pasar 152 horas atrapadas.

Durante la jornada de este domingo, los operarios salvaron también a un niña en Antioquía, una de las ciudades más afectadas por el temblor, donde el casco antiguo ha quedado arrasado prácticamente en su totalidad. Solo una hora antes salió con vida un hombre de 35 años en la misma ciudad tras cinco horas de trabajo, así como una anciana de 85 años.

En la misma ciudad se salvó, a su vez, una profesora de 32 años, que pasó 140 horas entre los cascotes quien no dudó en pedir a sus salvadores un vaso de té caliente, según informó la emisora pública turca TRT. Diferente había sido la reacción de una niña de cinco años que al ser rescatada junto a su madre después de 72 horas atrapada en Antioquía, rechazó un vaso de agua con las palabras: "No, todavía no me han hecho el diagnóstico".

Cerca de 39.000 fallecidos

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que los terremotos en el noroeste de Siria han dejado, por el momento, 9.300 fallecidos; una cifra que, sumada a los 29.605 decesos confirmados hasta ahora por Turquía, elevan el total de víctimas mortales en ambos países hasta los 38.905 fallecidos, según informa Europa Press.

En Siria, los trabajadores de Médicos Sin Fronteras que se encuentran en el norte del país estiman que "la situación es dramática". En concreto, su coordinador general, Francisco Otero y Villar, replantea, según informa la BBC, la situación: "Imagínese vivir 12 años en una guerra, con ataques y bombardeos diarios, y ahora llega este terremoto devastador".

A estas dos situaciones dantescas, hay que sumarle, como bien explica el coordinador, "una epidemia de cólera" que llegó tras la pandemia de la covid-19 y "que todavía estábamos tratando estas últimas semanas". A todo esto hay que añadir la situación climatológica adversa que están viviendo: antes y después del terremoto la nieve ha dificultado las tareas de rescate, y las temperaturas por la noche rozan los siete grados bajo cero, según explica el coordinador.

Una semana después de los terremotos los servicios de emergencia continúan buscando personas vivas que rescatar, una tarea que se hace más difícil conforme cada hora que pasa, puesto que el tiempo estándar que un ser humano puede permanecer sin la ingesta de agua o comida es de 72 horas.