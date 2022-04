Rusia y Ucrania reanudan las negociaciones pero vuelve a fracasar la evacuación de Mariúpol

La negociaciones entre Rusia y Ucrania que tienen como objetivo lograr un alto el fuego en el conflicto han continuado este viernes por videoconferencia. En la misma jornada, ha vuelto a fracasar el enésimo intento de evacuar la ciudad de Mariúpol, en el mar de Azov. Mientras, se ha producido por primera vez en lo que va de guerra una acusación por parte de Rusia y dirigida a Ucrania, a quien culpa de atacar por primera vez su territorio con el bombardeo de un depósito de combustible.

Las conversaciones siguen su curso tres días después del primer acercamiento de posturas entre los bandos durante la reunión celebrada en Estambul, pero Rusia asegura que sus posturas sobre Crimea y Donbás son "inamovibles".

El negociador jefe ruso Vladímir Medinski, ha destacado que "por vez primera en muchos años, las autoridades de Kiev han expresado su voluntad de llegar a un acuerdo con Rusia". Se refería en concreto a la renuncia de Ucrania a ingresar en la OTAN, a pertenecer a bloques militares, a las armas nucleares y a poseer, adquirir o desarrollar otras armas de destrucción masiva, y a acoger bases o contingentes militares extranjeros.

Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha dejado clara su postura al asegurar que "no puede haber ni habrá ningún compromiso sobre la soberanía e integridad territorial": "No cederemos nada. Y lucharemos por cada metro de tierra, por cada persona", ha afirmado.

Rusia acusa a Ucrania de atacar su territorio

Rusia ha acusado a Ucrania este viernes y por primera vez desde el inicio de la guerra de haber atacado un depósito de combustible en su territorio. En concreto, situado en las afueras de la ciudad rusa de Bélgorod, a 30 kilómetros de la frontera ruso-ucraniana. Según recoge Efe, el Ministerio de Defensa ruso ha informado de que en torno a las 5 de la mañana dos helicópteros Mi-24 ucranianos atacaron la instalación, destinada al suministro de combustible para el transporte civil.

Aunque no hay víctimas, casi medio centenar de personas tuvieron que ser evacuadas. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, ha asegurado que el ataque no contribuye al éxito de las negociaciones. Por su parte, el Ministerio de Defensa ucraniano ha negado su implicación en el incidente, aduciendo que "Ucrania no puede asumir la responsabilidad por todos los errores, catástrofes y sucesos que tienen lugar en territorio ruso".

Vuelve a fracasar la evacuación de Mariúpol

Se calcula que unos 160.000 ciudadanos malviven desde hace más de un mes sin servicios básicos en Mariúpol. Los esfuerzos para su evacuación siguen si dar frutos y este viernes, el equipo del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) encargado de la misión de rescate ha anunciado que sus planes se han vuelto a ver truncados.

Unos 160.000 ciudadanos malviven desde hace más de un mes sin servicios básicos en Mariúpol

La organización ha indicado en un comunicado que las condiciones "hicieron imposible proseguir" al equipo, formado por tres vehículos y nueve miembros del personal de la CRIC, cuya misión era la de escoltar autobuses con personas evacuadas a través de un corredor humanitario.

La expedición ha reconocido que no puede asegurar que la evacuación se pueda llevar a cabo este sábado, aunque mantiene la "esperanza". Para ello, ha demandado a ambos bandos, además de un alto el fuego, "la ruta exacta de salida, la hora exacta de inicio y su duración".