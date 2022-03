Guerra Rusia-Ucrania El temor de Putin por el ingreso de Ucrania en la OTAN se recrudece en plena guerra

El Kremlin siempre ha amenazado a Ucrania para que no ingrese en la OTAN, pero esto no frenó que Zelenski reconociera este paso como estratégico en la política del país. Putin sostiene que la seguridad de Rusia podría peligrar si hay bases de la Alianza Atlántica en un país vecino y por eso reclama aún hoy que la expansión no siga por el este de Europa.