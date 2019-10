La sentencia del Tribunal Supremo contra los dirigentes independentistas ha sido una de las noticias en las que la prensa internacional ha dedicado su espacio este lunes desde primera hora de la mañana. "La rabia desborda las calles de Barcelona", escribe Damian Grammaticas en la BBC, que recoge las reacciones de partidos políticos y entidades soberanistas. "Largas penas de prisión para los líderes separatistas catalanes", ha titulado el también británico The Guardian, que se hace eco de las primeras protestas de la mañana. "España condena hasta 13 años de cárcel a los líderes independentistas", afirma The Independent, que se ha hecho eco de las declaraciones de Carles Puigdemont. Un titular muy parecido al del irlandés The Irish Times, mientras que el escocés The Scotsman reproduce las declaraciones de la primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, criticando la sentencia.

En Alemania la edición digital del semanario Der Spiegel recoge la noticia con el titular "Largas condenas de prisión para los dirigentes separatistas", y destaca, como muchos otros medios internacionales hoy, el caso del presidente de ERC, Oriol Junqueras. El Frankfurter Allgemeine Zeitung califica la sentencia de "decisión histórica en la historia de la democracia española" y no descarta que pudiera influir en las elecciones del 10-N. "Hasta 13 años de prisión", ha titulado tageszeitung, el corresponsal del cual, Reiner Wandl, menciona las movilizaciones convocadas por Tsunami Democràtic.



Más contundente ha sido el titular del digital Telepolis: “Disponer pacíficamente las urnas en España es sedición". En Austria, Der Standard avanza la posibilidad de "grandes manifestaciones" y ha titulado: "Los dirigentes separatistas catalanes, condenados por sedición”. El también austriaco Der Kurier dedica una columna de opinión de Konrad Kramer, que considera la sentencia "pólvora por la campaña electoral" y analiza las posibles implicaciones para los principales partidos españoles que concurren a las elecciones.

"En España, nueve dirigentes independentistas son condenados a penas de prisión", titula el francés Le Monde, que consigna como la movilización en respuesta a la sentencia comienza ha comenzado a organizarse en las redes sociales en los últimos días. "Veredicto sin piedad para los líderes independentistas catalanes", escribe Libération. Le Figaro publica una entrevista en exclusiva al presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, que se declara "fuerte" y se considera «inocente» de los cargos de los que se le acusa.

Uno de los principales rotativos de Italia, La Repubblica, se centra también en la figura del presidente de ERC y titula: "Catalunya: veredicto para los independentistas, 13 años de prisión para Junqueras". El diario también habla del envío de agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Catalunya para reforzar el despliegue de la policía autonómica en previsión de protestas. Il Corriere della Sera ha preferido empezar la noticia con el comunicado del FC Barcelona, mientras que La Stampa cede su titular a las declaraciones de Puigdemont, que ha considerado la sentencia "una barbarie".

En los EE.UU., tanto The New York Times como la CNN destacan la duración de las condenas de prisión a la vez que hacen un resumen de los acontecimientos políticos en Catalunya y en España los últimos días, mientras The Washington Post destaca como la publicación de la sentencia "ha desencadenado protestas" en Catalunya.

La agencia rusa de noticias RIA Novosti detalla las condenas a los políticos procesados en lo que define como un "auténtico golpe" contra el movimiento independentista. Más formal, Rossískaya Gazeta titula: "La justicia sentencia los organizadores del referéndum por la independencia en Catalunya". "Estallan protestas en Barcelona a medida que los ciudadanos muestran su indignación por las duras sentencias contra los organizadores del referéndum", informa RT.

Con sede en Hong Kong, el South China Morning Post (SCMP) ha dedicado también un espacio a la noticia de la sentencia y titula: 'España aprisiona los líderes catalanes hasta 13 años de prisión'. El diario también se hace eco de la reactivación de la orden de extradición del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont. "Protestas en Catalunya tras la sentencia del proceso", indica la iraní Hispan Press, que acompaña las informaciones de vídeos.