Prohibido tener sexo con personas que no convivan contigo. Esta ha sido la nueva norma que han impuesto en Reino Unido. El gobierno británico pretende disuadir a la gente de pasar la noche fuera de su domicilio en compañía de una o más personas. Lo que se ha interpretado como no tener relaciones sexuales con personas con las que no se convive.

Reino Unidos es el segundo país del mundo, después de Estados Unidos, en número de fallecidos por coronavirus y están a punto de superar las 40.000 víctimas. Además, suman cerca de 280.000 contagios actualmente. Por lo tanto, esta ha sido una de las medidas para tratar de paliar el impacto de la covid-19.

La ya conocida como sex ban (prohibición sexual) forma parte de la actualización del paquete de directrices de comportamiento aprobado el pasado lunes por parte del Ejecutivo conservador con la que se pretende evitar la propagación del coronavirus en el Reino Unido.

Según ha explicado el ejecutivo de Boris Johnson ninguna persona puede participar en una reunión que tenga lugar en un lugar público o privado en interior y que consiste de dos o más personas. "De lo que se trata es de asegurarnos de que la gente no pase la noche fuera de su casa", apuntó el secretario de Vivienda, Simon Clarke a la radio LBC, cuando se le preguntó sobre la prohibición.

La medida ha sido muy comentada en las redes sociales con la etiqueta #sexban que no tardo en convertirse en tendencia a principios de esta semana.