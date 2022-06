Quién puede sustituir a Boris Johnson y otras claves de la votación de los conservadores británicos

Las fiestas celebradas por el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, en plena pandemia del coronavirus siguen persiguiendo al líder conservador, que este lunes afronta una moción de censura interna sobre su liderazgo del partido. El resultado puede obligarle a abandonar Downing Street y ceder la jefatura de Gobierno al ganador de unas primarias de su formación.

Pero para enfrentar este escenario, hay que esperar a los resultados de una votación aún incierta en la que hay significativos cambios en los apoyos que todavía mantiene Johnson a escasas horas de la cita.

El legislador del Partido Conservador Jesse Norman, que hasta ahora era leal al primer ministro, ha asegurado este lunes que se sumaba a los llamamientos a una moción de censura. "Siempre he estado profundamente comprometido con el servicio público", dijo Norman, exviceministro de finanzas, en una carta a Johnson que publicó en Twitter. "Pero los últimos acontecimientos han servido para aclarar la posición en la que se encuentra este país bajo su liderazgo, más allá de cualquier duda; y me temo que no puedo ver ninguna circunstancia en la que pueda servir en un Gobierno dirigido por usted", añadía.

¿Por qué una moción de censura?

El escándalo de las fiestas durante la pandemia ha erosionado la imagen pública de Johnson y ha desplomado a los conservadores en las encuestas, que sufren al mismo tiempo el desgaste por la crisis derivada de la escalada de precios a nivel mundial.

Diputados "tories" de todas las facciones del partido, desde el ala dura "brexitera" hasta la más moderada, han expresado en los últimas semanas un creciente descontento con su propio primer ministro.

Hoy se ha confirmado que se ha superado el umbral de 54 diputados (el 15 % del grupo parlamentario) que han pedido por escrito una votación sobre el liderazgo de Johnson. Hace dos semanas, los partidarios de la esta operación eran solo 18 diputados conservadores. Aun así, los detractores del primer ministro necesitan más de 180 apoyos para descabalgar a Johnson.

¿Cómo se vota?

Los 359 diputados conservadores votarán si quieren que Johnson continúe al frente del partido y del Gobierno. Una mayoría simple de 180 papeletas, o el 50 % de los votos, será suficiente para decidir el futuro del primer ministro. Si Johnson sobrevive no podría convocarse una nueva moción contra él en doce meses.



La votación es anónima, por lo que ministros y altos cargos del Ejecutivo pueden oponerse a Johnson sin que su nombre salga a la luz, lo que hace difícil predecir el resultado.

En torno a 160 de los parlamentarios "tories" ocupan algún cargo gubernamental que pondrían en riesgo ante un cambio de líder, algo que los expertos consideran una posible ventaja para Johnson.

La última vez que se celebró una moción de censura interna, en diciembre de 2018, la entonces primera ministra, Theresa May, sobrevivió a la votación, aunque dimitió meses después ante las presiones de sus propios correligionarios en medio del turbulento proceso para negociar un acuerdo del brexit, del que Johnson fue firme defensor.

Si Johnson pierde

Si los votos contra Johnson suman 180 o más, comenzará el proceso para celebrar unas primarias en las que se elegirá al nuevo líder del Partido Conservador. Aunque no hay norma escrita a ese respecto, habitualmente el ganador asume la jefatura de Gobierno sin que se convoquen unas elecciones.

El primer ministro probablemente se mantendría en el cargo hasta que la reina Isabel II designara al siguiente inquilino de Downing Street, si bien también podría decidir dimitir de manera inmediata. En ese caso, el gabinete designaría a un jefe interino, una responsabilidad que recaería presumiblemente en el viceprimer ministro, Dominic Raab.

¿Cómo se elige al nuevo primer ministro?

Unas primarias conservadoras suelen alargarse durante cerca de dos meses. En una primera fase, los candidatos que lo deseen pueden postularse para suceder al primer ministro.

Los diputados conservadores votan entonces en diversas rondas. En las dos primeras votaciones, quedan eliminados quienes no superen cierto umbral de papeletas. En las siguientes, el candidato con menos votos queda fuera.

Solo dos aspirantes pasan a la última fase de las primarias, en la que los afiliados del partido eligen al nuevo líder.

¿Quién puede suceder a Johnson?

La ministra de Exteriores, Liz Truss, se posiciona con fuerza como posible sustituta y podría contar con el respaldo del ala dura de la formación, aunque hoy ya anunció que apoya al "cien por cien" a Johnson en la moción.

La ministra, de 46 años, pasó los dos primeros años del mandato de Johnson como secretaria de Comercio Internacional, defendiendo el brexit, y el año pasado fue nombrada principal negociadora de Reino Unido con la Unión Europea. Es la preferida de las bases de los conservadores y encabeza regularmente las encuestas entre los miembros del partido realizadas por el sitio web ConservativeHome.



El ministro de Finanzas, Rishi Sunak, ha encabezado durante meses las apuestas como posible sucesor de Johnson, pese a ser multado junto al primer ministro por saltarse las restricciones sanitarias durante la pandemia en las fiestas celebradas en la residencia oficial. Sunak ya ha hecho público su apoyo incondicional al primer ministro.

Sus opciones para sucederlo parecen haberse reducido drásticamente tras verse envuelto en abril en un escándalo en torno su esposa, rica heredera de un imperio empresarial en la India que utilizó argucias legales para

Sunak recibió elogios por un paquete de rescate de la economía durante la pandemia del coronavirus que incluía un programa de conservación de puestos de trabajo. Se calcula que evitó el desempleo masivo aunque su coste podría ascender hasta los 410.000 millones de libras (480.000 millones de euros).

Sin embargo, también ha recibido críticas por la falta de ayudas para que los hogares hagan frente a la disparada inflación. Su presupuesto de ingresos y gastos del año pasado puso a Reino Unido rumbo a la mayor presión fiscal desde la década de 1950, socavando su supuesta defensa de una reducción de impuestos.

En las últimas semanas, el moderado Jeremy Hunt, que ya perdió unas primarias contra Johnson en 2019, ha vuelto a aparecer en las especulaciones sobre posibles aspirantes.

El exsecretario de Asuntos Exteriores, de 55 años, quedó en segundo lugar tras Johnson en la contienda por el liderazgo de 2019. Ofrecería un estilo más serio y menos controvertido tras el agitado mandato de Johnson.

En los últimos dos años, Hunt ha aprovechado su experiencia como exsecretario de Sanidad para presidir el comité selecto de salud y no se ha visto empañado por haber servido en el Gobierno actual. A principios de este año, dijo que su ambición de convertirse en primer ministro "no se ha desvanecido por completo".

El actual secretario de Educación, Nadhin Zahawi, también dejó buenas sensaciones como ministro de Vacunas cuando Reino Unido tuvo una de los despliegues más rápidos de la vacunación contra el coronavirus en el mundo.

Su historia personal le diferencia claramente de los demás aspirante al liderazgo tory. Fue un refugiados iraquí que llegó a Reino Unido cuando era niño. Fue cofundador de la empresa de encuestas YouGov antes de entrar en el Parlamento en 2010. La semana pasada dijo que en algún momento sería un "privilegio" ser primer ministro.

Por último, la agencia Reuters habla de Penny Mordaunt como otra de las posibles aspiantes. La exministra de Defensa fue despedida por Johnson cuando éste se convirtió en primer ministro, después que apoyara a su rival Hunt durante la última contienda por el liderazgo.

Mordaunt fue una apasionada defensora de la salida de la Unión Europea y llegó a los titulares nacionales por participar en un ya desaparecido programa de telerrealidad de buceo.

Actual ministra de Comercio, Mordaunt calificó de "vergonzosos" las fiestas del Gobierno que incumplieron las normas de confinamiento. El mes pasado dijo que los votantes querían ver "profesionalidad y competencia" en el Ejecutivo.