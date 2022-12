El temporal en EEUU provoca la cancelación de más de 1.800 vuelos en Nochebuena

Florida: ¡cuidado con las iguanas congeladas!

Las autoridades de Florida pidieron a la población que no cometa la imprudencia de recoger iguanas congeladas para llevarlas a casa con el fin de reanimarlas, dado el peligro que puede conllevar. La Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida ha advertido de que, aunque pueda pensarse que se trata de una buena acción, entraña riesgos.



"Con temperaturas más frías este fin de semana festivo es posible que vea iguanas verdes no nativas en un estado de letargo, donde pierden temporalmente todo el control muscular", señala la agencia, que advierte de que una vez reanimadas pueden reaccionar de forma peligrosa.



"Incluso podrías verlas caer de los árboles. No lleves iguanas verdes salvajes a tu casa o a tu automóvil para calentarlas. Pueden recuperarse más rápido de lo que piensas y ponerse a la defensiva, usando sus largas colas y sus afilados dientes y garras", indica el comunicado de la Comisión.