Tres activistas saharauis denuncian que España no ha atendido sus solicitudes de visado para viajar a Madrid para un acto

Este sábado, Luara Jaya, Mahfouda Lefkir y Salha Boutanguiza estaban invitadas a formar parte de un acto en Madrid con motivo del 20 aniversario del Festival Internacional de cine del Sahara (FiSahara). Sin embargo, no han podido estar presentes ya que, según denuncian, las oficinas del consulado español de Agadir y Rabat no respondieron a la solicitud de cita para conseguir el visado de las tres activistas.

"A las defensoras de los derechos de los saharauis no les permiten la salida del país. Estas mujeres no han tenido la opción ni siquiera de presentar sus papeles para pedir el visado", denuncia Sara Pujalte, cofundadora de Nomads HRC. Ella ha gestionado mano a mano con las activistas la solicitud de los visados para que pudieran volar a Madrid. Un viaje que solo han podido realizar dos de las cinco invitadas cuyos visados fueron gestionados por la fundación: ElGhalia Dijimi y Mina Baali. Público se ha puesto en contacto con el Ministerio de Exteriores, pero no ha recibido respuesta.

"Conseguimos que el consulado español en Rabat respondiese a las llamadas en esos dos casos, pero con el resto ya no hubo respuesta. Se tratan de nombres de activistas muy conocidas, lo que hace que sea mucho más complicado que acepten su salida", explica Pujalte.

"La web nunca está operativa, de manera que no hay forma de llevar a cabo los trámites", denuncian

El proceso para solicitar los visados no es sencillo. "El servicio ha sido externalizado y lo lleva a cabo la empresa BLS de manera totalmente online. Si llamas por teléfono o envías un email te redirigen a la web, pero el problema radica en que la página nunca está operativa, de manera que no hay forma de llevar a cabo los trámites", denuncian desde Nomads HRC.

La organización, que comenzó las gestiones el pasado 23 de octubre con la oficina de Agadir y el 15 de noviembre con la de Rabat, se vio envuelta en una batalla sin fin. "Logramos que el consulado de Rabat nos respondiese. Nos dijeron que dada la saturación de solicitudes abrían la página los sábados a las 10 de la mañana para este tipo de procesos, pero cuando todas lo intentamos seguía dando error. En el momento les escribimos contándoles la situación y aportando los pantallazos y ya no hubo respuesta", remarca Pujalte.

Conseguir el visado español siempre ha sido toda una odisea para cualquier activista saharaui. Ahora lo es hasta conseguir la cita para poner en marcha el proceso. Desde la fundación sin ánimo de lucro denuncian que existe un mercado negro en Marruecos detrás de las citas para llegar a estas solicitudes. "Si pagas de 100 a 500 euros, se puede conseguir acceder y tener cita para pedir el visado, aunque eso tampoco te asegure que lo vayan a conceder", remarcan.

A estas trabas para conseguir el documento hay que sumar que todo el proceso sea online, cuando en muchos casos dentro de la población saharaui no han podido tener acceso a unas capacidades informáticas idóneas para ello. Asimismo, los solicitantes deben asumir el coste que les produce desplazarse en dos ocasiones –una para presentar la documentación y otra para recogerla– a ciudades como Rabat o Agadir, sin tener la garantía de que vaya a ser aprobado su visado.