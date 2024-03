La UE pide por primera vez el alto al fuego en Gaza

Cinco meses, más de 31.000 muertos y una hambruna después, la UE habla por primera vez de un alto al fuego en la Franja de Gaza. Reunidos en el Consejo Europeo de marzo, los 27 líderes de Estado y de Gobierno han llegado por primera vez al consenso arrastrados por la situación cada vez más catastrófica en el enclave. Piden también la liberación incondicional de los rehenes y la entrada de la ayuda humanitaria.

"Declaración fuerte y unificada de los líderes de la UE sobre Oriente Próximo en el Consejo Europeo. El acceso humanitario pleno y seguro a Gaza es esencial para proporcionar a la población civil asistencia vital en una situación catastrófica en Gaza", ha reaccionado Charles Michel, presidente del Consejo Europeo. En las conclusiones, los Veintisiete se muestran "horrorizados" por la situación en la Franja y dicen estar "profundamente preocupados" por la pérdida de vidas civiles.

La Unión Europea ha actualizado así su posición sobre Gaza, que desde octubre se mantenía en el mínimo de "pausas humanitarias" a pesar de que las muertes se iban agolpando con el paso de la brutal intervención del Ejército israelí. En paralelo, el bloque comunitario va un paso más allá y exige al Gobierno israelí que lleve a cabo "medidas inmediatas para prevenir un desplazamiento mayor de la población" y le exhorta a no llevar a cabo una intervención militar en Rafah, que "empeoraría la ya catastrófica situación humanitaria".

Todo ello coincide con la presentación de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de la ONU a una petición con el mismo fin. La presión internacional está creciendo sobre Israel. Y cada vez son menos los líderes que pueden cerrar los ojos al horror sin precedentes que están viviendo los palestinos. "Lo que está ocurriendo hoy en Gaza es el fracaso de la humanidad. No es una crisis humanitaria. Es el fracaso de la humanidad. No es un terremoto; no es una inundación: es un bombardeo. La única manera de detener esta crisis humanitaria –crisis humana– es que Israel respete más a los civiles y permita que entre más apoyo en Gaza", ha asegurado Josep Borrell, jefe de la diplomacia europea, a su llegada a la cita.

"Estamos haciendo lanzamientos aéreos mediante paracaídas. ¿Saben que hay un aeropuerto, a una hora en coche del lugar donde estamos enviando los paracaídas? Pero el aeropuerto está cerrado. Estamos construyendo un puerto, pero ya hay un puerto, el puerto de Ashkelon. Y está cerrado. Las fronteras están tan poco abiertas que el suministro no llega a Gaza", ha denunciado.