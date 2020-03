La Unión Europea acuerda un estímulo fiscal del 1% del PIB contra el coronavirus

Un 1% del PIB. Esa será la flexibilidad media que los Estados de la UE han acordado darse tras una reunión de los ministros de Economía por videoconferencia en la tarde de este lunes. Para España, esa flexibilidad supondrá alrededor de 12.500 millones de euros, una cifra inferior a los 18.225 millones de euros que el gobierno de Pedro Sánchez prometió la semana pasada. En cualquier caso, el presidente del Eurogrupo, Mário Centeno, ha aclarado que los límites se adaptarán a la situación de cada país.

Los ministros de Economía de los Veintisiete han puesto así una cifra concreta a la flexibilidad presupuestaria que los jefes de Estado ya habían acordado la semana pasada. Tras la reunión, las capitales ya tienen límites concretos de hasta cuánto podrán endeudarse para invertir en medidas para luchar contra el golpe que el coronavirus está asestando a la economía.

Con esa manga ancha, la vicepresidenta e Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, confía en "impedir que el impacto en la economía se vuelva estructural y que se alargue en el tiempo una vez que las medidas temporales se levanten".

Calviño se ha visto por videoconferencia con sus homólogos del resto de 26 países de la Unión, en un Eurogrupo dedicado exclusivamente a la crisis del coronavirus que ha durado más de cinco horas. En la reunión, cada uno de los ministros ha presentado las medidas que ha tomado en su país, en un intento de coordinar la respuesta a nivel europeo, tal y como adelantaba la vicepresidenta sobre las 3 de la tarde, justo antes del encuentro. "Necesitamos una respuesta monetaria y fiscal contundente tanto a nivel nacional como a nivel europeo", afirmaba Calviño.

España ya ha comenzado a hacer uso de esa flexibilidad

España ya ha comenzado a hacer uso de esa flexibilidad. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya anunció la semana pasada un fondo de 18.225 millones de euros para financiar medidas como la moratoria de impuestos a pymes y autónomos o un anticipo 2.800 millones a los sistemas sanitarios autonómicos. Con el permiso para endeudarse recibido desde Bruselas, este martes el Consejo de Ministros prevé aprobar nuevas medidas para proteger el empleo y dar garantías de liquidez al conjunto de la economía.

La flexibilidad presupuestaria no es la única medida tomada a nivel comunitario. Ya en el Consejo Europeo por videoconferencia de la semana pasada, los líderes habían aprobado además un paquete de ayudas de 25.000 millones de euros a nivel europeo para reforzar la sanidad y apoyar a los que más sufrirán la crisis, como los trabajadores y las pequeñas y medianas empresas.

Flexibilidad sí, pero controlada

Como suele pasar en la UE, nunca llueve a gusto de todos. Algunos países como Italia y Francia habían pedido que se diese un paso más y que se anunciara un estímulo más amplio a la economía. Querían que no se limite a las medidas de emergencia contra el impacto social y económico de la enfermedad, sino que se lanzara un paquete fiscal más potente para relanzar la economía.

Sin embargo, la petición no ha tenido el apoyo de la mayoría del resto de países, entre ellos España. Desde el equipo de Calviño ya decían la semana pasada que querían evitar que una mano ancha excesiva en cuanto a la flexibilidad del déficit generara "comportamientos irresponsables" en algunos países. El Gobierno sí quiere "la utilización plena" de la flexibilidad prevista para casos excepcionales en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, pero no ir más allá en la creación de nuevo estímulo fiscal general. En esto, el Gobierno se ha alineado con Alemania y otros Estados del norte, que abogan por una mayor solidaridad en tiempos de crisis, pero que no quieren que esto sea una excusa para relajar las normas.