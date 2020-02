Durante tres décadas fue el rey de Hollywood y ahora es el recluso 06581138Z de la prisión Rikers de Nueva York. Harvey Weinstein, el hombre detrás de clásicos modernos como Pulp Fiction, El paciente inglés o El discurso del rey, fue declarado ayer culpable de abuso sexual por un juzgado de Manhattan y a sus 67 años y con otro juicio pendiente en Los Ángeles es más que probable que se pase el resto de sus días entre rejas. La sentencia marca un antes y un después en la justicia estadounidense y fue celebrada a lo largo y ancho del país, desde las organizaciones feministas hasta multitud de voces del mundo del cine. "Estos episodios ya no serán más la normalidad en Estados Unidos. Ésta es la era del empoderamiento de la mujer. Las mujeres ya no serán silenciadas nunca más", aseguró a los medios al término del juicio Gloria Allred, la abogada de Miriam Haley, una de las mujeres que acusó a Weinstein.

"Por una vez, no estará sentado cómodamente; por una vez, sabrá lo que es tener el poder envuelto alrededor de su cuello", señaló, por su parte, la actriz Rose McGowan, según recoge el medio Deadline. McGowan, otra de las denunciantes, ofreció una rueda de prensa telefónica junto a otras 17 mujeres víctimas de los abusos y violaciones del productor, mujeres que en Estados Unidos son conocidas como las rompedoras del silencio (silence breakers). "Hoy no es un referéndum sobre el MeToo", añadió McGowan, "se trata de sacar la basura, de hacer un reseteo cultural masivo".

La actriz Rose McGowan: "Por una vez sabrá lo que es tener el poder envuelto alrededor de su cuello"

También se produjo una reacción contundente sobre la sentencia desde el movimiento MeToo, que el pasado mes de octubre cumplió su segundo aniversario. Su fundadora, Tarana Burke recordó en un comunicado que "Harvey Weinstein operó con impunidad y sin remordimientos durante décadas en Hollywood. Esto no habría sido posible sin las voces de las rompedoras del silencio dentro y fuera de la sala, los supervivientes que valientemente testificaron".

El fiscal del distrito de Manhattan, Cy Vance, certificó la importancia de la sentencia con estas palabras: "Estas mujeres han cambiado el curso de la historia en la lucha contra la violencia sexual y han metido a nuestro sistema judicial en el siglo XXI. Un abuso sexual es un abuso sexual y una violación es una violación, y punto. E independientemente de si el agresor es un desconocido en una calle oscura o un compañero de trabajo en el entorno laboral".

La abogada Gloria Allred habla para los medios de comunicación a la salida de la corta de Manhattan, que ha declarado culpable a Harvey Weinstein. /REUTERS

Tina Tchen, presidenta y CEO de la Fundación Time's Up, que tiene como objetivo combatir la mala conducta sexual en el lugar de trabajo, aseguró, según recoge la CNN, que el veredicto de culpabilidad contra Weinstein "marca una nueva era de justicia. Mientras celebramos este momento histórico", añadió, "tenemos que continuar con nuestra lucha para arreglar un sistema roto que ha permitido la existencia de violadores en serie como Weinstein. Los abusadores en todas partes y las poderosas fuerzas que los protegen deben estar alertas: No hay vuelta atrás".

Una avalancha de actrices celebra la condena

Multitud de reacciones del mundo del cine norteamericano se desencadenaron durante toda la jornada de ayer tras la sentencia de Weinstein y especialmente contundente se mostraron las actrices. "La histórica victoria de hoy es un testimonio de la valentía y la resistencia de las rompedoras de silencios y una victoria para las supervivientes de todo el mundo. Esto es sólo el comienzo", escribió en su cuenta de Twitter la actriz Reese Witherspoon.

Reese Witherspoon: "La histórica victoria de hoy es un testimonio de la valentía y la resistencia de las rompedoras de silencios"

Annabella Sciorra, que denunció a Weinstein por agresión sexual, publicó una declaración donde afirmó que la sentencia "allana el camino hacia una cultura más justa. Mi testimonio [en el juicio] fue doloroso pero necesario", añadió. "Hablé por mí misma y con la fuerza de las más de ochenta víctimas de Harvey Weinstein en mi corazón".

Mira Sorvino, por su parte, dijo en su Twitter: "Harvey Weinstein ha dañado muchas de nuestras vidas. Finalmente hemos recuperado ese poder. Y hemos expuesto su maldad y la de otros como él. Se pudrirá en la cárcel como se merece. Juntas hemos hecho y seguiremos haciendo cambios en la ley y la cultura, y esto es sólo una gota en la ola de justicia que vendrá para los depredadores en todas partes".

Ashley Judd, que acusó también a Weinstein de acoso sexual, señaló que "para las mujeres que testificaron en este caso y caminaron a través del traumático infierno, hicieron un servicio público a las niñas y mujeres de todas partes. Gracias".

Rosanna Arquette: "Cambiaremos las leyes en el futuro para que las víctimas de violación sean escuchadas"

Rosanna Arquette, otra de las más de 80 mujeres que han acusado a Weinstein de abusos o violación, también expresó su gratitud a las mujeres que testificaron en el juicio y aseguró: "Cambiaremos las leyes en el futuro para que las víctimas de violación sean escuchadas y no desacreditadas y para que sea más fácil para la gente denunciar sus violaciones".

No sólo fueron mujeres. El actor Anthony Rapp, por ejemplo, escribió en Twitter: "Aplaudo a las mujeres que valientemente dieron un paso al frente para ayudar a cambiar para siempre el debate en torno a lo que ellas (y todos nosotros) tienen que soportar. Me alegra ver que haga justicia".

Los primeros casos datan de los años 90

Harvey Weinstein comenzó en la industria del cine en 1979, cuando fundó la productora y distribuidora Miramax. El extraordinario éxito de la compañía hizo de Weinstein un hombre que podía hacer y destruir carreras. Fue ese poder el que empleó contra las mujeres. Durante años se pensó intocable.

Ya en la década de los 90 el New York Times informó de los acuerdos que había alcanzado con varias de ellas para evitar denuncias, entre ellas Rose McGowan (en 1997) y numerosas asistentes.

Así pasaron los años con un Weinstein envuelto en la impunidad total. Aunque en el mundo del cine era un secreto a voces. En octubre de 2017, incluso el niño bonito de los Weinstein, Quentin Tarantino, admitió: "Yo supe lo suficiente como para hacer más de lo que hice. Sabía más que los rumores normales, que los chismes normales. No era información de segunda mano: yo sabía que hizo un par de esas cosas".

Las declaraciones de Tarantino se produjeron el mismo otoño de 2017, justo cuando explotó todo: el New York Times y el New Yorker publicaron historias que documentaban años de abusos, acosos y violaciones que dieron inicio a lo que se convertiría en el movimiento MeToo en Estados Unidos.

Con todo, la abogada del productor, Donna Rotunno, aseguró ayer que recurrirá la sentencia. "Esta batalla no ha terminado", señaló, rotunda.

Aun así, Weinstein tendrá que enfrentarse ahora a otro caso en Los Ángeles en el que está acusado de violar a una mujer y abusar de otra en dos incidentes separados por apenas dos días en 2013.

Weinstein tendrá que enfrentarse ahora a otro caso en Los Ángeles en el que está acusado de violar a una mujer y abusar de otra

En cuanto al veredicto de ayer, aún hay que esperar a que se dicte la sentencia final, cosa que el juez del caso, James Burke, fechó para el 11 de marzo. Weinstein podría ser condenado a un máximo de 29 años por estos dos delitos. Aunque después de muchos años, la justicia pondrá fin a la impunidad de Harvey Weinstein.

Pero el caso del productor no es el final sino el principio. El New York Times daba ayer en la clave: su cronista en Hollywood, Nicole Sperling, señaló con acierto: "Harvey Weinstein ya no está, pero Hollywood sigue siendo un mundo de hombres".

"Según un estudio realizado en 2019", señala Sperling, "por la Iniciativa de Inclusión Annenberg de la Universidad del Sur de California, sólo el 18 por ciento de los productores de películas entre 2016 y 2018 son mujeres".