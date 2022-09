Yolanda Díaz, ante el triunfo de Meloni: "El resultado de las elecciones en Italia es muy triste y preocupante"

El partido fascista de Giorgia Meloni, Hermanos de Italia, se ha convertido en la primera fuerza política del país, por lo que su candidata podría convertirse en primera ministra. La lista de extrema derecha formada por la Liga, de Matteo Salvini, y por Forza Italia, de Silvio Berlusconi, ha conseguido alrededor del 44% de los votos.

Las formaciones de la izquierda, incorporadas en la coalición democrática, han asumido la derrota desde el inicio del conteo de los votos. Tan solo han obtenido un 26% de los apoyos. El Partido Democrático, de Enrico Letta, que encabeza esta agrupación, ha conseguido un 19%, un porcentaje muy alejado del partido de extrema derecha de Meloni, que ha obtenido el 26% de los apoyos.

La vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz ha reaccionado a los comicios y no ha dudado en transmitir su preocupación: "El resultado de las elecciones es muy triste y preocupante". Para la líder de Sumar, estos momentos son "difíciles", pero añade que "no podemos resignarnos" y que "seguiremos necesitando una Italia a nuestro lado para construir una Europa más social y democrática, no siguiendo los pasos de Hungría y Polonia".

Son momentos difíciles, pero no podemos resignarnos. Seguiremos necesitando una Italia a nuestro lado para construir una Europa más social y democrática, no siguiendo los pasos de Hungría y Polonia. — Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) September 26, 2022

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, subraya que "la victoria de la ultraderecha italiana tiene que ver con la normalización del discurso de odio y la falta de políticas valientes que protejan a la mayoría social" y advierte de que "España no está libre de vivir algo así".



En la misma línea, la socialdemócrata francesa y alcaldesa de París, Anne Hidalgo, ha considerado que es "un día triste para Europa, que se reencuentra con las horas oscuras de su historia". Y ha pedido seguir "adelante" y que los demócratas se movilicen "para derrotar al populismo que nos amenaza".

La respuesta reaccionaria al ascenso de Meloni

La política ultraderechista ha recibido el apoyo de partidos políticos y líderes reaccionarios de Europa, pero también de América Latina. Los Gobiernos extremistas de Polonia y Hungría no han dudado en felicitar a Meloni tras los resultados. El primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, ha aplaudido el dato cosechado por Hermanos de Italia y ha felicitado a Meloni a través de su cuenta de Twitter.

Balázs Orbán (Hungría): "Necesitamos más que nunca amigos que compartan visión y un enfoque"

También lo ha hecho Balázs Orbán, mano derecha de Viktor Orbán. "En estos tiempos difíciles, necesitamos más que nunca amigos que compartan una visión y un enfoque comunes de los desafíos de Europa", ha manifestado en un comentario acompañado de fotografías del primer ministro de Hungría junto a los tres líderes de la coalición derechista.

La líder de derecha radical en Francia Marine Le Pen ha señalado que "el pueblo italiano ha decidido tomar las riendas de su destino eligiendo un Gobierno patriótico y soberanista". Ha aprovechado para extender su discurso antieuropeo: "Bravo a Meloni y Salvini por resistir las amenazas de una Unión Europea antidemocrática y arrogante al obtener esta gran victoria".

Abascal defiende que Meloni marca "el camino de Europa"

En Portugual, el líder del partido Chega!, André Ventura, ha apuntado en su cuenta de Twitter que Italia "cambia este domingo" y considera que la llegada de los ultras al Ejecutivo es "un cambio a mejor". Por su parte, el ultraderechista Geert Wilders, de Países Bajos, ha celebrado el resultado compartiendo una imagen de la bandera de Italia. En este caso, sin embargo, tan solo ha felicitado a Salvini y no ha mencionado ni a Meloni ni a Berlusconi.

Los representantes de Vox han salido en tromba a felicitar a Giorgia Meloni. "Amanece una nueva Europa. Italia ha dicho basta a la izquierda y al globalismo", ha manifestado la formación. Para Santiago Abascal, la candidata de extrema derecha ha mostrado "el camino para una Europa orgullosa, libre y de naciones soberanas, capaces de cooperar para la seguridad y la prosperidad de todos".

En América Latina, Eduardo Bolsonaro, diputado e hijo del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, ha reivindicado el lema fascista "Dios, patria y familia" y ha celebrado que Meloni se vaya a convertir en la primera mujer en presidir el Consejo de Ministros en la historia de la democracia italiana. En Chile, José Antonio Kast ha aseverado que "los italianos han hablado fuerte y claro" y ha calificado de "inapelable triunfo" el resultado de la ultraderechista italiana.