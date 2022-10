Alexia Putellas, la reina del Balón de Oro por segundo año consecutivo

La internacional española y jugadora del FC Barcelona Alexia Putellas ha conquistado este lunes el Balón de Oro femenino de la temporada 2021-2022, un galardón que se une al logrado el pasado año y que le confirma como la gran estrella del fútbol femenino mundial.

La capitana azulgrana, de 28 años y actualmente recuperándose de su grave lesión de rodilla, ha vuelto a alzar el prestigioso trofeo que otorga la revista deportiva de su país France Football, que en esta ocasión ha cambiado su criterio de elección para premiar la temporada futbolística en lugar del año natural, todo tras un año de altibajos.

Con su segundo Balón de Oro consecutivo (2021 y 2022), Putellas se convierte en la primera futbolista española en ganar dos veces este galardón, que solo otro jugador del país, Luis Suárez, ha conseguido alzar (1960). La catalana superó en la votación a la inglesa Beth Mead (Arsenal) y a la australiana Sam Kerr (Chelsea), que repitió su tercera plaza del año pasado. La española Aitana Bonmatí, compañera de equipo de la ganadora, fue quinta.

Es la primera mujer en hacerlo en dos ediciones seguidas, después de que lo hayan conseguido siete hombres: el neerlandés Johan Cruyff (1973-74), el inglés Kevin Keegan (1978-79), el alemán Karl-Heinz Rummenigge (1980-81), el francés Michel Platini (1983-85), el neerlandés Marco van Basten (1988-89), Leo Messi (2009-12 y 2019-21) y Cristiano Ronaldo (2013-14 y 2016-17).

Logra el galardón pese a la grave lesión de rodilla

Tras recibir el galardón consecutivo, la jugadora ha manifestado que que "no" creía que fuese "posible" debido a la grave lesión de rodilla que le hizo perderse la Eurocopa, y espera que la próxima vez que tenga que hablar "sea en el campo". "Espero que la próxima vez que tenga que hablar sea de nuevo en el campo, ganando como a mí me gusta", he celebrado.

La catalana confesó que no está pasando por buenos momentos por la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda que le obligó a perderse la cita continental. "Va bien, pero no quiero engañar. Echo mucho de menos esos momentos, sentirme futbolista y hacer lo que más me gusta", dijo casi entre lágrimas. "Gracias a mi familia. Llevamos unos meses que no están siendo como queremos", prosiguió.

Pedro Sánchez: "Insuperable. Alexia Putellas es la mejor futbolista del mundo"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha felicitado este lunes a la internacional española y jugadora del FC Barcelona Alexia Putellas por revalidar el Balón de Oro femenino de la temporada 2021-2022, un galardón que se une al logrado el pasado año y que le confirma como la gran estrella del fútbol femenino mundial.

"Insuperable. Alexia Putellas es la mejor futbolista del mundo, por segundo año consecutivo", ha destacado el jefe del Ejecutivo en un mensaje publicado en la red social Twitter. "Muchas ganas de volver a verte en el campo para disfrutar con tu talento. Gracias por llevar siempre a lo más alto al fútbol español", ha añadido Sánchez.

Benzema también conquista el Balón de Oro

El delantero francés Karim Benzema reconoció que era "todo un orgullo" el haber recibido este lunes el Balón de Oro de la temporada 2021-2022, "un sueño de niño" que le ha llegado con 34 años, una prueba de que "no hay que bajar los brazos" y de "tenerlo muy claro".

"Tener este trofeo delante de mí es todo un orgullo. Me acuerdo cuando era pequeño y realmente era un sueño de niño, todo el trabajo de los entrenamientos y siempre tenía en mente este premio y tuve la motivación para ganarlo como mis dos ídolos, Zidane y Ronaldo (Nazario), señaló Benzema tras recibir el premio.

El de Lyon recalcó que "detrás de todo hay mucho trabajo" y que "hay que mantener ese sueño" porque pasó "momentos muy duros". "No siempre ha sido todo positivo, también quiero pensar en los momentos en los que no estuve en la selección y en los que nunca dejé de trabajar", añadió.