Miles de mujeres retoman en Argentina las calles contra Milei

Miles de mujeres tomaron las calles en Argentina este 8 de marzo. No era un Día Internacional de la Mujer más, sino el primero bajo el Gobierno de Javier Milei, quien construyó en el feminismo uno de sus adversarios políticos. #HayQueIr fue la tendencia en redes sociales para invitar a llenar la Plaza del Congreso en la ciudad de Buenos Aires, así como marchar en diferentes ciudades del país.

El resultado de la convocatoria estuvo a la vista: organizaciones feministas, de diversidad sexual, sindicales, políticas, y miles de personas movilizadas por cuenta propia. Muchas, como no había sucedido el año anterior cuando existía un clima de cierta desmovilización de un movimiento que muy poco tiempo atrás había protagonizado la llamada "Marea Verde", con el hito de la sanción de la Ley de Interrupción del Aborto Voluntario en 2020.

"Los derechos que hemos ganado están a punto de perderse, necesitamos seguir visibilizando que cada 28 horas muere una mujer por feminicidio, que sigue la brecha salarial, el miedo de volver de noche y que nos violen, nos maten, la injusticia del ajuste del Gobierno que recae sobre las mujeres que trabajan en comedores populares", explicó Nadia, una de las miles de mujeres vestida con color verde, acompañada de su grupo de amigas.

Para Nadia, que estuvo en cada 8 de marzo de los últimos años, la convocatoria fue muy grande. Aún con el despliegue de vallas policiales frente al Congreso, efectivos de las fuerzas de seguridad, el clima de tensión y amenaza represiva que el Gobierno busca imponer sobre cada movilización.

Un Gobierno de reacción conservadora

El mismo 8 de marzo inició con lo que fue leído por muchos como una provocación del Gobierno: el anuncio del cambio de nombre del Salón de las Mujeres de la Casa Rosada por el Salón de los Próceres. "Que haya un salón de las mujeres tal vez sea discriminador para los hombres", afirmó el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su habitual rueda de prensa, quien luego difundió un video del nuevo salón adornado solo con retratos de hombres.

El anuncio se sumó a la lista de medidas ya tomadas por el Gobierno de Milei, como el cierre del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades creado en 2019; la prohibición del uso del lenguaje inclusivo, no sexista y el enfoque de género en el Estado; la calificación del aborto por parte del presidente como "asesinato agravado por el vínculo"; o del "feminismo radical" como un movimiento que le da "trabajo a burócratas que no aportan nada a la sociedad".

"Milei ha puesto como enemigo principal al feminismo", explicó Gómez Alcorta

"Todas las derechas del mundo, autoritarias como estas, conservadoras, o más liberales, son profundamente anti igualitaristas, y no hay movimiento más profundamente democrático e igualitarista en el mundo que el feminismo. En este caso en particular Milei ha puesto como enemigo principal al feminismo durante la campaña, y lo sigue haciendo en cada ocasión que puede", explicó la ex ministra de las Mujeres, Elizabeth Gómez Alcorta, movilizada frente al Congreso.

"Quieren volvernos a colocar en el lugar de que nuestro destino es la maternidad, el cuidado de los niños, ser esposas, pero nadie nos va a volver a mandar a nuestras casas, porque ya salimos, nos organizamos, somos conscientes que no estamos más solas. Los reaccionarios que se sintieron atacados en sus privilegios a lo largo de todos estos años, que estuvieron siempre, hoy tienen visibilidad y hay un discurso habilitado por el propio presidente", dijo Alcorta.

Las críticas internas al feminismo

Las críticas al feminismo o las políticas de ampliación de derechos para mujeres y diversidades no han provenido solamente del Ejecutivo, sino también de sectores, por ejemplo, del peronismo. Comenzaron a escucharse con fuerza en septiembre del 2021, cuando el entonces Gobierno de Alberto Fernández perdió las elecciones de medio término, y se señaló desde algunos sectores internos que la derrota provenía de haber avanzado demasiado en estas políticas.

"Ya decían a viva voz que parte de la tremenda derrota era porque nos habíamos ocupado del aborto, del cupo laboral travesti-trans, el documento nacional de identidad no binario, no porque teníamos una inflación enorme y la política había dejado de hablarle a la gente y de escucharla", explicó Alcorta.

Las críticas comenzaron a expandirse hasta adosarle al feminismo la responsabilidad de la victoria de Milei

Esas críticas comenzaron a expandirse hasta adosarle al feminismo una parte central de la responsabilidad de la victoria de Milei. "Nos adjudican derrotas, pero no tuvo que ver con la ampliación de derechos, sino con no resolver injusticias en lo social", afirmó, por su parte, Carmela Moreau, secretaria del partido Igualar, también presente frente al Congreso.

La marcha del 8 de marzo fue así no solamente una demostración de fuerzas frente al Gobierno de Milei, sino también dentro de un diálogo interno que atraviesa al progresismo, izquierdas, y sobre todo a un peronismo desorientado, fragmentado, y falto de conducción luego de la derrota frente a Milei.

El ajuste sobre a las mujeres

"Las trabajadoras estamos conteniendo más de 40.000 comedores en el país, nuestras compañeras vienen sosteniendo una red comunitaria de respuesta espontánea ante la falta de un medicamento, una mercadería, una frazada, y hoy además de resolver esa urgencia que crece tenemos que estar en la calle para reclamar lo que nos sacaron porque nos sacaron hasta lo poco que teníamos", explicó Zulma, integrante de la Secretaría de Género y Diversidad de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular.

La jornada demostró otra vez la capacidad de movilización del movimiento feminista, de diversidades, que ha venido siendo un actor central en Argentina en los últimos años, con marchas por Ni Una Menos, paros contra el Gobierno del entonces presidente Mauricio Macri, o la multitudinaria Marea Verde que consiguió la legalización del aborto.

Esta época es distinta a las anteriores, no solamente por el grado del shock neoliberal en curso, sino por quien ocupa la presidencia. Milei y quienes lo rodean celebran el retroceso en derechos adquiridos y cierres de políticas públicas para mujeres y diversidades, abonando a un clima de revancha y crueldad en ruedas de prensa y redes sociales. El movimiento feminista marchó, entre otras cosas, para intentar frenar esa revancha.