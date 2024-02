Una decoradora de cine presenta la quinta denuncia contra Gérard Depardieu por agresión sexual

Una decoradora de cine ha presentado una denuncia contra Gérard Depardieu por agresión sexual durante el rodaje de Les volets verts en 2021, según ha informado este lunes el medio francés BFMTV.

Según el relato de la víctima, los hechos se remontan a septiembre de 2021, cuando Depardieu agarró a la decoradora con las piernas y la inmovilizó entre sus muslos. Solo la soltó tras la intervención de una tercera persona, que también ha señalado que el actor le tocó la cintura, los senos y las nalgas.

La quinta denuncia

"En su momento ella no presentó denuncia porque no quería manchar el trabajo de sus compañeros y el estreno de la película, y la consideración del equipo de filmación le permitió pensar que iba a estar bien. El trauma continuó y resurgió en particular con la carta de Gérard Depardieu del pasado mes de octubre afirmando que nunca había atacado a nadie", ha explicado la abogada de la víctima, Carine Durrieu, a BFMTV.

Este nuevo testimonio se convierte en el quinto tras una oleada de denuncias contra el actor por abusos sexuales reiterados. Algunos casos son el de la periodista Ruth Baza, que acusó al actor de violarla en París en 1995; o el de la actriz francesa Hélène Darras, que también denunció una agresión sexual en el rodaje de la película Disco de 2007 y dijo que le propuso ir a su camerino mientras le "manoseaba".

A raíz de estos hechos, según la abogada, la decoradora ya no puede trabajar, sufre ataques de ansiedad y estrés postraumático. Su abogado envió el pasado viernes la denuncia a la fiscalía de París, que tendrá ahora que decidir sobre el curso legal que dará a esta denuncia por agresión sexual, insulto sexista y acoso.