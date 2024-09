Dominique Pélicot: "Soy un violador, como todos los demás acusados, que lo sabían todo"

Dominique Pélicot, el hombre que durante casi diez años drogó a su mujer para que fuera violada en estado de inconsciencia por decenas de hombres, reconoció este martes en el juicio que se celebra en Aviñón que él es un violador, así como los otros 50 acusados por este caso.

"Soy un violador, como todos los acusados en esta sala, que al venir conocían su estado", afirmó en referencia al hecho de que los otros hombres sabían que su mujer, Gisèle Pélicot, se encontraba en estado de inconsciencia a causa de los ansiolíticos que le daba.

Frente a estas declaraciones de su violador, Gisèle Pelicot afirmó este martes que en los 50 años que vivió con su marido, Dominique, no pudo imaginarse que la violara y que no dudó de él "ni un solo segundo". "Durante cincuenta años viví con un hombre del que no imaginaba que pudiera cometer estos actos de violación. Él es consciente de esos actos de violación, pero yo no dudé de este hombre ni un solo segundo. Tenía plena confianza en él", dijo Gisèle Pélicot a la entrada del tribunal.

El juicio se ha reanudado una semana después de su suspensión por enfermedad del principal acusado. Dominique Pélicot, que tiene 71 años y está en prisión desde hace cuatro, cuando se descubrió todo, afirmaba que tenía dolores desde el pasado día 6 y su abogada, Béatrice Zavarro, se ha quejado en los últimos días de que tardó a ser tratado.

Junto a él, en el banquillo hay otros 50 hombres, 49 acusados de haber violado a su mujer bajo los efectos de los ansiolíticos y otro, Jean-Pierre Maréchal, de haber reproducido el mismo mecanismo de drogar a su propia esposa para abusar sexualmente de ella y, en ese caso, para que lo hiciera también Dominique Pélicot.

El juicio, que comenzó el pasado 2 de septiembre, debía prolongarse hasta unos pocos días antes de Navidad.

((Habrá ampliación))