El Gobierno de La Rioja cesa a la responsable de los programas de violencia machista en el Servicio Riojano de Salud

La trabajadora social, hasta ahora responsable de los programas 'Contra la violencia de género' del Servicio Riojano de Salud (SERIS), Toñi Aretio, ha sido cesada de su cargo por el Gobierno de la Rioja que ostenta el Partido Popular. Esta especialista en la lucha contra la violencia machista denuncia que su cese tiene una intención política de mermar el trabajo que se venía haciendo para combatir la violencia machista.

Aretio explicó a la Cadena SER que se trata de una decisión de la consejera de salud, María Martín, y que no obedece a cuestiones personales, como dijo la secretaria de Igualdad del Gobierno de La Rioja, Begoña Marañón, a la misma emisora.

Marañón aseguró que había tenido "varios contactos con Toñi" en los que ella le había trasladado que estaba "cansada después de tantos años" al frente de los programas contra la violencia machista en el SERIS.

El pasado jueves, la Consejería de Salud y Políticas Sociales, presentó un nuevo protocolo de atención a mujeres víctimas de violencia machista en pos de una mejora de la coordinación entre distintos ámbitos (ahora que en la Consejería de Salud y Políticas Sociales está: Justicia e Interior; Políticas Sociales (Igualdad) y el Servicio Riojano de Salud).

"Hay una coordinación entre tres partes que antes no había y un funcionamiento diferente. La anterior responsable tenía unos cometidos concretos antes y ahora hay otros. Toca seguir remando en la máxima coordinación en beneficio de las mujeres víctima y sus hijos/hijas", explican a este medio fuentes de la propia consejería.

Aretio sostiene que es un cese

"Me han cesado y han mentido", explicó Toñi Aretio

Sin embargo, Aretio tiene una versión radicalmente opuesta. "La lectura que hacemos es que me han cesado y han mentido personas que ostentan cargos de responsabilidad. No es un tema de que me hayan tratado mal a mí, es que hemos implementado una estrategia innovadora para mejorar el buen trato en la salud y a mí, que lideraba esta implementación, se me ha maltratado", explicó en una entrevista en la cadena citada.

El cese habría tenido lugar el 9 de octubre y, en principio, parecía abierto a ser enmendado. En una primera comunicación, a mediados de noviembre, y como cuenta la trabajadora, la responsable de recursos humanos del SERIS le habría trasladado que su sitio no estaba "en la relación de puestos de trabajo" y por lo tanto, "no podía seguir en él".

Sin embargo, a principios de diciembre, en otra reunión con ella y otra persona del área de recursos humanos, "se hacen cargo" de las dimensiones del trabajo que Aretio venía haciendo y le aseguran que "ven posibilidades" de que ella continúe en el puesto.

No es hasta el 19 de marzo cuando recibe la llamada definitiva, otra persona ocupará su puesto a media jornada. "Yo había documentado que era imposible en una media jornada hacer todo ese trabajo. Venía trabajando mucho más que una jornada", argumentó.

Ante las negativas, el 2 de febrero se incorpora en su puesto fijo en el servicio de salud y decide enviar un correo contando lo sucedido al colectivo de la Red de Referentes de Violencia de Género y a favor del Buen trato en La Rioja, con copia a los principales responsables: la consejera de Salud y Políticas Sociales, el viceconsejero de Salud, José Antonio Oteo, y el gerente del Servicio Riojano de Salud, Luis Ángel González.

"En ese correo abierto mucha gente expresa su desacuerdo con mi cese, su incomprensión y la valoración muy alta del trabajo que yo estaba haciendo sin que consejera, viceconsejero y gerente me hayan dado explicación", dijo.



Proyectos contra la violencia machista "paralizados"

"Por otro lado proyectos muy importantes se han quedado paralizados. Hay una intención política clara para frenar un trabajo muy bien desarrollado en violencia de género y esto va a tener repercusiones graves en la vida de la gente", explicó la trabajadora social que también mostró su preocupación por lo que considera "mentiras graves" de altos cargos sobre su cese.

Estos programa incluirían las campañas de cribado de la violencia de género, un protocolo pionero del impacto de violencia de género en menores, proyectos de formación de profesionales sanitarios contra la violencia de género, la Estrategia Sanitaria para el Buen Trato, etcétera.