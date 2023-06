Indignación por las pruebas de embarazo de la Guardia Civil a mujeres aspirantes a la Benemérita 

Mujeres que opositan a la escala de cabos y guardias de la Benemérita se someten a una prueba médica de análisis de sangre y orina, pero muchas aspirantes ignoran que desde la Guardia Civil se busca conocer si están embarazadas. Así lo denuncia la asociación de profesionales de este Cuerpo, AUGC, a través de un comunicado en el que se muestra su indignación por estos hechos. Sin embargo, desde la Dirección General de este Cuerpo de Seguridad del Estado se asegura que se trata de una opción voluntaria para proteger a la posible gestante.

El general mando de personal de la Guardia Civil ha contestado a la AUGC y niega que sea una prueba obligatoria y "se hará cuando el servicio médico lo considere oportuno". Sin embargo, la portavoz de Igualdad de la AUGC, Alicia Sánchez, confirma a Público que han hablado con algunas de esas aspirantes y no sabían ni que se habían sometido a esta prueba médica. A algunas sí las advirtieron, pero no a todas. Además, asegura que "me enteré por casualidad de esta situación, no teníamos ni idea de que este test de embarazo se estaba haciendo, ni se nos pasaba por la cabeza, hasta que vimos que el gasto estaba licitado".

Desde la Oficina de Relaciones Informativas y Sociales de la

Dirección General de la Guardia Civil responden a Público que "la mencionada prueba está a disposición de las aspirantes. Es a iniciativa propia quienes pueden solicitarlas por sospechas o dudas de poder estar embarazada. En todo caso, no está previsto su uso generalizado y en ningún caso supone una causa de exclusión para la superación del proceso selectivo, sino al contrario, serviría para la activación de medidas de protección de su situación de embarazo en el caso que así se confirmase".

En la AUGC insisten en que, diga lo que diga ahora la Dirección de la Guardia Civil, "están blanqueando su actuación ahora que ha saltado a los medios". Alicia Sánchez insiste en que "la respuesta que me vale es la que me dio el mando de personal ante mi consulta y en consecuencia he actuado".

La portavoz de Igualdad de esta asociación de guardias civiles entiende que ahora la Benemérita se encuentra en "una encerrona", pero insiste en que "la respuesta fue aterradora, y es que el médico, si le da la gana, te va a hacer el test".

Público ha podido comprobar que al menos desde 2020 se licita en la Guardia Civil esta prueba de embarazo, año en que por primera vez se subcontrata este test dentro de la Benemérita. Además, ahora mismo siguen en proceso de recepción de ofertas para seleccionar la empresa que haga finalmente estos análisis en sus laboratorios a partir de este curso. El tiempo para presentarse a la licitación finaliza el próximo día 19 de junio a las 8 de la mañana.

Aunque desde 2020 la Guardia Civil pide test de embarazo, ese año no se formalizó el acuerdo con ninguna empresa. En la plataforma tampoco se indica cómo acabó la licitación de 2021. En cambio, en el 2022 sí se llevó a cabo ya el contrato para estas pruebas médicas y se le adjudicó a la única empresa que presentó su oferta. La misma que se llevó la adjudicación última que consta en la plataforma, la de 2019.

Alicia Sánchez, que también es vocal de la Guardia Civil, ha sufrido sanciones, tras solicitar, sin éxito, chalecos adaptados a las mujeres, al utilizar una prenda protectora no oficial porque los ordinarios no protegían adecuadamente su cuerpo y el de sus compañeras. Desde entonces, y ya dentro de la asociación, vigila y denuncia los casos que se dan dentro del Cuerpo contra las mujeres por el hecho de serlo. En esta ocasión, confirma que "hemos solicitado la anulación de la prueba de embarazo, porque no puede ser excluyente para acceder a una plaza pública".

En 2017 se sancionó a Iberia por hacer test de embarazo a las aspirantes a entrar en la compañía

Sanción por test de embarazo

Se da la circunstancia que en 2017, tal y como informó Público, la Consellería de Trabajo de Balears sancionó a Iberia con 25.000 euros de multa "por cometer una infracción muy grave de discriminación" por motivos de sexo y por vulnerar el derecho a la igualdad al exigir esa prueba de embarazo a las aspirantes a esta compañía aérea.

Sánchez recuerda esa sanción a Iberia y espera que se tomen medidas de forma inmediata. Según confirma, "hemos solicitado explicaciones urgentes a la Subdirección General de Personal de la Dirección de la Guardia Civil para que nos explique el motivo médico que pudiera existir para querer conocer este estado en las mujeres que opositan".

Explica también que en las condiciones de ingreso a la Benemérita no aparece el embarazo como excluyente, según consta en las relacionadas del anexo I del cuadro médico de la Orden PCI del 19 de Febrero de 2019.

En el nuevo pliego de prescripciones médicas de este año, pendiente aún de adjudicar, se incluye de nuevo esta prueba de embarazo. Desde la Guardia Civil se justifica a AUGC porque "está habilitada para que el personal médico ginecológico en su exploración, en el supuesto que así lo considerase necesario, pudiera solicitar la realización del test para garantizar el estado de salud de la aspirante y, en caso de dar positivo, asegurar la protección normativa existente de aplicación a aquellas que en el proceso selectivo pudieran estar embarazadas".

Alicia Sánchez: "seguimos sin entender la causa de someterlas al test de embarazo"

Alicia Sánchez reconoce que "seguimos sin entender la causa de hacer el test a algunas mujeres aspirantes a entrar en la Guardia Civil, cuáles son los criterios de los ginecólogos para encargarlas y por qué no sabemos a cuántas candidatas se les ha sometido a esta prueba, ni cuántas eran conscientes de que se sometían a estos análisis".