Instagram cierra la cuenta de Cristina Fallarás con miles de testimonios de violencia contra mujeres tras #SeAcabó

Miles de mujeres han escrito por Instagram a Cristina Fallarás para contar, a veces por primera vez, las agresiones, maltratos y todo tipo de violencias que han vivido. La red social ha cerrado esta mañana la cuenta de la activista, que teme haber perdido para siempre esas voces.

A raíz del escándalo por el beso sin consentimiento de Luis Rubiales a la futbolista Jenni Hermoso, Fallarás decidió utilizar el hashtag "#SeAcabó" para que las mujeres relataran sus experiencias de agresiones sexuales. De este modo, su perfil de Instagram funciona como plataforma donde las supervivientes de violencia sexual pueden narrar lo sucedido.

"Recojo los testimonios que me mandan las mujeres, hago capturas de pantalla, les quito el nombre y los vuelvo a colgar para que puedan difundirse", explica a Público la autora de Cuéntalo. "Esos mensajes narran las agresiones que han sufrido y que sufren", añade.

Fallarás: "No me cierran a mí la cuenta. Cierran un canal de voz de las mujeres"

Instagram justifica el cierre de la cuenta por "publicación de contenidos indebidos". Fallarás comenta que a menudo suspenden su perfil unos días y lo vuelve a recuperar. Sin embargo, esta vez parece una cancelación definitiva.

La escritora subraya en declaraciones a este diario que tenía "miles y miles" de mensajes en su perfil. "No me cierran a mí la cuenta. Cierran un canal de voz de las mujeres. Si yo colgara fotos de mi verano no les molestaría", denuncia. "No molesto yo. Molesta la narración de las violencias machistas que sufrimos".

Fallarás hacía descargas mensuales de los mensajes que recibe. Ha podido salvar algunos de los que todavía no había leído, pero ha perdido el acceso a muchos otros. "Es imperdonable", clama a Público la activista.

"Es un ataque contra la narración de las mujeres", denuncia la escritora

Rabia e impotencia son los sentimientos que han arroyado a Fallarás ante este hecho. "Nos quedamos sin canales para contarnos. Es un ataque contra la narración de las mujeres", destaca a este diario. "Nos están quitando las redes donde nosotras creamos memorias colectivas. Nos están impidiendo narrarnos".

El peligro de confiar en las redes sociales

La escritora comenzó en Twitter el proyecto #Cuéntalo para que las mujeres relataran las agresiones que sufren o han sufrido. El hashtag contó con 2,75 millones de intervenciones de unos 60 países diferentes. Pero por desgracia, Fallarás tuvo que abandonar esta red social por las constantes amenazas y agresiones que recibía a diario.

"Debemos empezar a desconfiar de las redes. Les damos nuestras vidas y nuestros datos, pero no las manejan personas que apoyan a las mujeres. Las manejan empresas pertenecientes al patriarcado", advierte la activista en declaraciones a Público.

Con el cierre de su perfil, Fallarás duda si Instagram es un canal adecuado. En caso de recuperar la cuenta, "por lo pronto, descargaría todos los mensajes que quedan, pero no sé si volvería". Por el momento, la escritora no cuenta con otros medios para que las mujeres puedan relatar sus experiencias.

"Son de tres a cuatro horas de trabajo al día. Es una barbaridad. Siento mucho dolor, no por mí, sino por las mujeres", explica la activista. "Es un desastre", concluye. Con las historias recopiladas, Fallarás espera poder escribir un libro para dar cuenta de la grave realidad a la que se enfrentan las víctimas de violencia machista.