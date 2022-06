Agentes de la Policía Nacional han detenido este miércoles a una sexta persona por la agresión sexual que sufrieron dos niñas a mediados del mes de mayo en la localidad de Burjassot, una localidad del área metropolitana de la ciudad de València.

El detenido, de 18 años, es el único mayor de edad, ya que los otros cinco detenidos hasta ahora eran menores, y todavía no ha pasado a disposición judicial.

Según han informado fuentes de la Policía Nacional el detenido se ha presentado en la comisaria de Burjassot al saber que estaba siendo buscado por las fuerzas de seguridad.

La agresión se produjo el pasado 16 de mayo y unos días después fueron detenidos cinco menores, de entre 15 y 17 años, para los que el juez, tras ser oídos en declaración, decretó libertad vigilada y alejamiento de las víctimas, una decisión que fue recurrida por la Fiscalía de Menores.

Las víctimas, dos niñas de 12 y 13 años, fueron agredidas sexualmente el pasado 16 de mayo en un lugar no especificado de la localidad de Burjassot, aunque las informaciones sobre el caso apuntan a una casa abandonada de la localidad. La Policía Nacional detuvo muy pronto a cinco varones de entre 15 y 17 años y ya informó en su momento de que aún faltaba un sexto agresor por por identificar y detener, aunque no se descartaba que él mismo se entregara. En un principio se dijo que era otro menor, pero posteriormente ha resultado un mayor de edad que no tardó horas sino tres semanas en entregarse.