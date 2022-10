La presidenta de la Plataforma Trans, ante la tramitación de la ley: "No cabe ninguna postura dubitativa"

Este jueves la ley que reconoce los derechos del colectivo trans pasa su primera prueba en el debate de las enmiendas a la totalidad presentadas por PP y Vox. Ante su tramitación en el Congreso, Mar Cambrollé, presidenta de la Federación Plataforma Trans, se ha mostrado "optimista" porque considera que "no cabe ningún tipo de postura dubitativa".

Esta ley reconoce el derecho a la libre determinación de la identidad de género y despatologiza las realidades trans al no obligarlas a aportar informes psicológicos u hormonales para poder modificar su inscripción en el Registro Civil, aunque tendrán que reafirmar su decisión en un plazo de cuatro meses.

Recientemente, la exvicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, que a día de hoy preside la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados (encargada de tramitar la norma), declaraba en una entrevista a El Mundo que la ley trans, "puede destrozar toda la legislación de igualdad de nuestro país". Ante las voces críticas del PSOE, Cambrollé cree que si los socialistas se abstienen o votan en contra de esta norma en el Congreso estarían "haciéndose el harakiri".

Mar Cambrollé: "De una forma rocambolesca están posicionándose con principios de la ultraderecha"

En una entrevista concedida a Europa Press, Cambrollé ha declarado que, "el PSOE ha tomado conciencia de que la postura que han tomado algunas de las mujeres de su partido". Tilda declaraciones como las de Carmen Calvo de "rocambolescas y perversas" y más cercanas a una opinión propia "de la ultraderecha", lo que no va a ser beneficioso para el Partido Socialista.

Esta facción del partido crítica con la ley considera que puede tener problemas de interpretación y aplicación en materia de igualdad y de violencia de género y pone de ejemplo cómo la ley podría afectar a la mujer en el mundo del deporte. En general, critican que el género se superponga al sexo biológico y apuntan a que el sexo "no es un sentimiento". En palabras de Calvo, "la Constitución contempla el sexo y no el género".

Para Cambrollé esta actitud "no es algo nuevo" y las enmarca dentro del "negacionismo". Como contraposición señala que sus propios argumentos biologicistas niegan en sí el principio de la biología por el que "la naturaleza es diversa" y hay "muchas formas de vivir". Siguiendo esta línea recuerda que hace siglos también se hablaba de "una naturaleza inferior" para degradar a los negros ante los blancos o a las mujeres ante los hombres.

A su juicio, estas mujeres están haciendo "un uso perverso de la ciencia" describiendo "un mundo excluyente y binario" y que inevitablemente "golpea el corazón del propio feminismo". "La lucha contra la opresión de la mujer no es una lucha con la genitalidad", ha apuntado.

Cambrollé critica las declaraciones de integrantes del PSOE como Calvo, en las que hablan de intromisiones en la ley de violencia de género al alegar que la ley trans va a introducir "nuevas categorías que la contradicen". La presidenta de la Federación Plataforma Trans cree que este tipo de afirmaciones son una "negación de la identidad". Como ejemplo habla de las parejas lesbianas que tampoco están dentro de esta ley, y aún así, una agresión entre una pareja no quedaría impune porque sería violencia intragénero.

La ley es garante, no obligatoria

Uno de los argumentos más usados por las socialistas en contra de esta norma está la del uso de bloqueadores hormonales en menores, un tratamiento que recuerda Cambrollé, se usa desde hace "más de 30 años en Holanda y en Estados Unidos". Además ha recordado que lo que hace esta norma es "ser garante de derechos", pero "no obliga" a hacerlo.

Cambrollé ha subrayado el fuerte apoyo que el PSOE ha recibido del colectivo LGTBI a lo largo de los años. Es por eso, por lo que considera que el partido "tiene que recuperar el norte porque es el partido que ha promovido grandes avances". Con estas declaraciones no solo ha hecho referencia a la aprobación de la ley del matrimonio entre personas del mismo género, sino también a su apoyo a la aprobación de leyes trans a nivel autonómico. Con esta actitud y si no saben rectificar el Partido Socialista no será "el referente para la juventud ni para el colectivo", ha declarado a la agencia de noticias.

"En esta ocasión Europa nos mira y Pedro Sánchez tiene la responsabilidad de llegar a la presidencia de la UE en junio con esta asignatura saldada", ha apuntado.

Algunas mejoras que todavía faltan

Por otra parte, la Plataforma Trans sigue luchando para que la Ley que se tramita en el Congreso incluya algunas medidas que se quedaron fuera para la aprobación del texto en el Consejo de Ministros, y que creen que se podrían añadir en la tramitación parlamentaria.

En especial, hacen especial hincapié en la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional en 2019 que avalaba el cambio de nombre y género en el Registro Civil "siempre que demuestren madurez y estabilidad".

También llaman a que se reconozca en la documentación administrativa que expide el Estado la identidad sentida de las personas migrantes. Además, quieren que se incluya el reconocimiento de las personas no binarias.