'Público' reflexiona de la mano del Ministerio de Cultura sobre las décadas de lucha contra el machismo en el deporte

Cuando el beso no consentido de Luis Rubiales a Jennifer Hermoso desencadenó el movimiento #SeAcabó, Público supo valorar el momento histórico del feminismo que acaecía. Se había desencadenado una "revolución en el deporte", en palabras del ministro de Cultura Miquel Iceta, tras décadas de lucha por la igualdad.

Precisamente esto es lo que ha tratado poner de relieve la jornada Machismo en el Deporte, que ha organizado este medio junto al Ministerio de Cultura y Deportes, a fin de desentrañar "las distintas representaciones de la desigualdad de género que se esconden en el día a día de las mujeres deportistas", tal y como ha explicado la directora de Público, Virginia Pérez Alonso.

Al evento, que ha tenido lugar este 24 de octubre en la sede del Consejo Superior de Deportes (CSD), han acudido personalidades relevantes del mundo político y deportivo como el propio Iceta, el presidente del CSD, Víctor Francos; la veterana periodista deportiva de TVE, Paloma del Río; la exciclista, Dori Ruano; la exjugadora de baloncesto, Lucila Pascua; o la antigua capitana de la selección española de waterpolo, Jennifer Pareja.

También asistieron las líderes de Más Madrid en el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, Rita Maestre y Mónica García; los socialistas Juan Lobato, Reyes Maroto y Soledad Murillo, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Vicky Rosell; la portavoz de EH Bildu, Mertxe Auzpurua y la codirectora y copresentadora de La hora de la 1, Silvia Intxaurrondo.

Es como la pescadilla que se muerde la cola, ha afirmado Pérez Alonso: "Si no hay televisiones que emitan las categorías femeninas, no hay audiencia. Si no hay audiencia, no hay patrocinios. Y, si no hay patrocinios, es decir, dinero, no mejoran las condiciones laborales de las deportistas".

En el mundo del deporte, "las mujeres son menos consideradas que los hombres". Mientras que en los medios de comunicación, cuando aparecen, es para "cosificarlas" o para presentarlas como "mujeres de". De ahí al beso de Rubiales, "hay un paso muy pequeñito", ha advertido la directora.

Virginia Pérez Alonso, directora de 'Público', durante la jornada contra el machismo en el deporte organizada entre el Ministerio de Cultura y este medio, a 24 de octubre de 2023, en Madrid. - Mauricio Skrycky

Una realidad que confirman las 13 protagonistas del documental Hijas De Cynisca de la cineasta Beatriz Carretero –que también se ha proyectado este martes durante la jornada– cuyo estreno se remonta a 2019, "cuando todavía no estaba de moda hablar de feminismo en el plano deportivo".

La película da voz a Almudena Cid, Amaya Valdemoro, Paloma del Río, Jennifer Pareja, Lydia Valentín, Bea Fernández, Dori Ruano, Carmen Martín, Jessica Vall, Ona Carbonell, Laura Torvisco, Paula Tirini y Mary Álvarez del Burgo. Así, mujeres que han conseguido grandes hitos en su carrera, cuentan su historia y su experiencia con la discriminación desde su infancia.

Virginia Pérez Alonso, directora de 'Público', junto a Dori Ruano, Paloma del Río, Jennifer Pareja y Lucila Pascua en la jornada contra el machismo en el deporte, a 24 de octubre de 2023, en Madrid. - Mauricio Skrycky

La falta de referentes, la diferencia en los sueldos, recursos y premios, la nula visibilidad, el menor reconocimiento a pesar de los logros, la ausencia de mujeres en cuerpos técnicos y federaciones, la excesiva atención sobre su apariencia física, la imposibilidad de conciliar, de ejercer la maternidad sin ser marginadas, son algunas de las situaciones de exclusión que sufren sistemáticamente y que recoge el documental.

Un reflejo del machismo sociológico, donde las mujeres no tenían cabida. Sin embargo, gracias al esfuerzo y la constancia de miles de mujeres, un contexto social –pero también institucional– que, como han apuntado durante su intervención Iceta y Francos, ha llegado a un punto de inflexión.

El ministro de Cultura y Deportes, Miquel Iceta, durante la jornada contra el machismo en el deporte organizada entre el Ministerio de Cultura y este medio, a 24 de octubre de 2023, en Madrid. - Mauricio Skrycky

"Ese #SeAcabó ha venido para quedarse", ha expresado el ministro, que ha remarcado la importancia de que aunque "muchas veces" sea el movimiento, la sociedad, "la que marca el paso; las instituciones no pueden perder el compás".

En este sentido, y como prueba de su compromiso, el ministro ha resaltado la creación de la primera Comisión Mixta entre el CSD, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y las jugadoras con el objetivo de "asegurar la plena igualdad". De aquí en adelante, "quienes tienen que tener miedo son quienes tienen actitudes machistas, no quienes las sufren", ha añadido el presidente del CSD.

El cierre del acto ha corrido a cargo de un coloquio moderado por la directora de Público en el que Paloma del Río, Dori Ruano, Lucila Pascua y Jennifer Pareja, han hablado en primera persona sobre su batalla personal en la reivindicación de la igualdad. "Me llamaban sindicalista, pero lo que pedimos son derechos laborales básicos", ha resumido Pascua.