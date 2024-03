'Público' utilizará el femenino plural para las profesiones feminizadas

Fuentes femeninas: la mitad de la población la conforman las mujeres. Por tanto, una información en la que, como mínimo, la mitad de las fuentes no sean femeninas nunca podrá representar la realidad de manera fidedigna. Por eso, en Público, de las fuentes requeridas para elaborar una información, las mujeres deben ser mayoría o, como mínimo, debe haber el mismo número de hombres que de mujeres.

Equilibrio de género en firmas y en presencia femenina/masculina: tanto en las informaciones como en las opiniones se intenta promover siempre el equilibrio de género en las firmas. También en la presencia de imágenes y temas relacionados con hombres y mujeres en la portada. Se trata de una aspiración más que de un objetivo conseguido, pero no tiramos la toalla.

Lenguaje inclusivo: es indiscutible que el lenguaje ayuda a construir nuestra concepción del mundo y la realidad. Por eso, en Público, siempre que sea posible, se sustituyen los masculinos por otras expresiones genéricas, como la ciudadanía (por los ciudadanos), el alumnado (por los alumnos), la profesión periodística (por los periodistas) o las personas expertas (por los expertos). Y desde ahora se utilizará el femenino plural para referirse a las profesiones ejercidas mayoritariamente por mujeres.

Sensibilización: practicamos la pedagogía a todos los niveles del equipo para que la redacción esté alineada con la importancia de aplicar la perspectiva de género. Por ejemplo, no sirve sólo dar las cifras del paro sin mirar el impacto de estas en las mujeres. En muchas ocasiones, de hecho, ese enfoque es el principal.

En Público tienen lugar debates internos continuos sobre cómo abordar informativamente los diferentes casos.

Informaciones sobre violencia de género:

– Se revisa con una lectura crítica la información que se recibe en relación a la violencia de género y los asesinatos machistas. Así, no hablamos de mujeres que mueren por violencia machista sino de mujeres que han sido asesinadas.

​– No nos referimos a los hechos como presuntos, sino a presuntos agresores.

​– Ofrecemos información imparcial y contrastada, pero no neutra, de la misma forma que no lo es ninguna otra información sobre derechos humanos.

​– Protección máxima a las víctimas de violencia machista y a sus entornos cercanos.

Contexto: es fundamental contextualizar las informaciones para no dar la impresión de que lo que se aborda es un hecho aislado, así como enfocar los temas de género en su complejidad y sin caer en relatos estereotipados o interesados que refuercen el orden patriarcal.

Menores: no se utilizan en las informaciones los nombres de los menores víctimas ni sus imágenes.

Interseccionalidad: en cada artículo se debe intentar abordar el enfoque interseccional, con especial atención a los criterios de equidad y representación de voces diversas (mirada antirracista, LGTBI+, contra la gordofobia, etc.). Por eso, siempre que se pueda, las fuentes deben representar esta diversidad.

Y, por último, nuestros enfoques intentan abordar la complejidad de las cuestiones feministas sin caer en los relatos orquestados para generar un clima de polarización que afecta esencialmente a las víctimas, las mujeres o los colectivos más vulnerables.