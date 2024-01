El techo de cristal en las organizaciones que rigen el mundo: de 523 líderes en 79 años, sólo 67 han sido mujeres

Ninguna mujer ha sido secretaria general de Naciones Unidas y sólo cuatro han presidido la Asamblea General del organismo frente a 74 hombres. Las mujeres líderes son minoría constatada en el plano de las decisiones políticas globales. Desde hace 79 años, con la constitución de organismos tan importantes como la propia ONU, sólo un 13% de mujeres han presidido los órganos de decisión internacional.

Un informe pionero de GWL Voices, organización por la igualdad en el sistema internacional que cuenta con 70 mujeres líderes, suspende a todos los países a la hora de elegir a sus representantes a nivel global.

El análisis se ha presentado en el marco del evento anual Women's Turn to Reshape the Future: GWL Voices Dialogue, que reúne en Madrid a más de un centenar de líderes mundiales. Entre las asistentes, la expresidenta chilena Michelle Bachelet; la ex primera ministra de Nueva Zelanda Helen Clark; la expresidenta finlandesa Tarja Halonen; o la ex secretaria de Estado de EEUU Hillary Clinton.

"Los gobiernos favorecen de forma sistemática a los hombres", recalca María F. Espinosa

"A pesar de la abundancia de mujeres maravillosamente cualificadas en el sistema internacional, nuestras investigaciones muestran que los gobiernos favorecen de forma sistemática a los hombres a la hora de nombrar representantes en estos órganos de gobierno", ha explicado María Fernanda Espinosa, directora ejecutiva de la organización.

El acontecimiento lo ha inaugurado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha reivindicado la posición de España como "la tercera economía mundial que está más cerca de cerrar la brecha de género".

Sánchez ha defendido que para su Ejecutivo se trata de una "obligación" conseguir la paridad en los órganos de gobierno. Su as bajo la manga: la ley de paridad, primer anteproyecto de ley aprobado en esta legislatura en el Consejo de Ministras. Una ley que garantiza un mínimo de un 40% de mujeres en Gobierno y Administración, los consejos de administración de las empresas, los órganos constitucionales, los colegios profesionales y las listas electorales.

Ninguna mujer al frente de 21 organizaciones trasnacionales

Esta organización de mujeres, cuyo objetivo es la construcción de un sistema internacional en igualdad, ha recabado información inédita sobre la composición por género de los órganos de gobierno y equipos directivos de los 54 principales organismos multilaterales: la ONU y sus distintas oficinas, la Organización Mundial del Trabajo, o la del Comercio, bancos y fondos, entre otros.



Según el análisis, 21 de estas organizaciones nunca han elegido a una mujer como líder. Además, 15 han elegido a una mujer presidenta en sólo una ocasión.

¿Quiénes sí aprueban en 2023? Al menos cinco organismos han roto con el tradicional liderazgo masculino. Entre ellos, el Banco Europeo de Inversiones (BEI), que estrena líder femenina con la exministra de Economía Nadia Calviño.

Los otros cuatro: la Unión Internacional de Telecomunicaciones (157 años presidida por hombres), la Organización Meteorológica Mundial (73 años), la Organización Internacional para las Migraciones (71 años) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (63 años).

En el otro lado, con ninguna mujer al frente en toda su historia: el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización para la Agricultura y la Alimentación, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola y la Organización Internacional del Trabajo continúan seleccionando a hombres para liderar las estructuras organizativas. Una decisión mantenida a lo largo de su historia.



La incongruencia de la ONU: un 27% de embajadoras

La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de la ONU, establecida en 1947, ha sido el principal organismo mundial para la formulación de políticas en pro de la igualdad de género. Ha alumbrado hitos como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés, 1979), la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (1993) y la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Mujeres, Paz y Seguridad (2000), que han sentado las bases legales para los derechos de las mujeres a nivel global.

Sin embargo, a pesar del papel de la ONU en la promoción de la igualdad, en la Asamblea General las mujeres son apenas el 27% de todos los representantes permanentes. En cuanto a la presidencia de la Asamblea, una posición crucial elegida anualmente, solo cuatro mujeres han ocupado el cargo, frente a 74 hombres. Además, de las 21 vicepresidencias de la Asamblea General, solo el 14% son ocupadas por Estados miembros con mujeres como representantes permanentes.



Sesgo de género y de origen

A pesar de que hasta 189 países han ratificado la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas, la información recopilada en el informe demuestra que, al seleccionar a sus representantes para los organismos internacionales, la mayoría de ellos continúa excluyendo a las mujeres.



Según la investigación, hasta el año 2000 y a lo largo de más de cinco décadas del siglo XX, la proporción media de las mujeres líderes era del 4% y siempre ha estado por debajo del 10%. A partir del siglo XXI esa situación empieza a cambiar. Hasta 2010 se alcanzó el 17% de representación y hasta 2020, el 31%. Sin embargo, el proceso es muy lento. En el año 2023, de 23 organizaciones que cambiaron de liderazgo, solo siete apostaron por una mujer como nueva líder. Un 30,4%.

También existe un sesgo entre la representación occidental frente a la de otras regiones. Desde 1945, estas 54 organizaciones han tenido 212 representantes occidentales, 60 asiáticos o del Pacífico, 50 delegados de América Latina y el Caribe, 44 de países africanos y 18 de países de Europa del Este. De estos, 28 fueron mujeres europeas occidentales, 12 mujeres africanas, 11 mujeres asiáticas, 10 mujeres latinas o caribeñas y tan sólo tres mujeres de Europa del Este.



"Hay organizaciones abriendo camino, pero la mayoría de países siguen escogiendo a hombres", apuntan las investigadoras

Para las investigadoras, el informe ofrece dos conclusiones contrapuestas. Por un lado, "hay organizaciones abriendo camino y ejemplos de que la paridad se puede lograr", pero por otro, "la mayoría de los países siguen escogiendo a hombres para la representación de sus órganos de gobierno".

Alternancia de la presidencia

Durante la presentación, GWL Voices ha puesto en valor la campaña que lanzaron el pasado año de Alternancia de Género de la ONU, con la que reclaman que, cada dos años a partir de 2025, la presidencia de la Asamblea General de la ONU recaiga en una mujer. En la Asamblea General celebrada en septiembre de 2023, Eslovenia, Botsuana y España respaldaron esta propuesta.