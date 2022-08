Hacer 'topless' en la piscina, una opción sólo garantizada para los hombres en Catalunya

A Ruth hace pocos días la echaron de la piscina de Isona i Conca Dellà (Lleida) por no llevar la parte de arriba del bikini. No es, ni de lejos, un caso único. A Bel Olid la han increpado varias veces para que dejara de hacer topless en piscinas municipales y, aunque en algunas ocasiones ha accedido a taparse, la última vez decidió no hacerlo y el responsable del equipamiento le dio la razón. "Si los señores no tienen que taparse los pechos, las señoras tampoco", afirma en conversación con Público.

Hace cinco años, hacer topless en las piscinas municipales de Catalunya estaba prohibido de forma prácticamente generalizada para las mujeres. La batalla del colectivo Mugrons Lliures (Pezones Libres en catalán), creado para hacerle frente, ha logrado abrir ciertas brechas, pero no ha conseguido aún desterrarla del todo.

Las piscinas municipales dependen del respectivo ayuntamiento, que tiene libertad para fijar la normativa que considere. "Hemos ido a todas las instituciones, y todo son buenas palabras, pero al final cada año hay mujeres que sienten la humillación de que les llamen la atención en público y las obliguen a irse", afirma Anna Cammany, miembro de Mugrons Lliures.

Ruth explicó su caso en un vídeo en Instagram: "Las violencias machistas también son eso. Cambiarlo está en la mano de todas las personas al visibilizar situaciones como éstas y poder disfrutar del derecho al propio cuerpo".

Muchos municipios han modificado la normativa después de la presión del colectivo

En sus cinco años de vida, Mugrons Lliures ha logrado avances, apoyados por resoluciones de la propia Generalitat y el Síndic de Greuges en contra de lo que consideran una discriminación por razón de género. Muchos municipios, como Barcelona, ​​Girona, Mataró, Berga, Caldes de Montbui y Figueres, han modificado la normativa después de la presión del colectivo. Sin embargo, no se ha abolido la prohibición de forma generalizada en toda Catalunya, el objetivo principal del grupo y que enmarcan en el cumplimiento de la ley catalana 17/2015 de igualdad efectiva de mujeres y hombres.

Cammany sostiene que, por mucho que pueda parecer un tema frívolo, es una cara más de la lucha feminista: "Nuestra máxima es que no hay lucha pequeña, y sabemos de la importancia que tiene este tema. No es necesario renunciar a ningún derecho".

En cuanto a su experiencia, Bel Olid explica que, a pesar de ser de género no binario, es leída como mujer y esto hace que en varias ocasiones le hayan reclamado taparse los pechos. "Me estaban tratando en condición de mujer y como tal tenía que taparme los pechos, pero en cambio los señores iban muy tranquilamente enseñándolos", explica sobre el último incidente que ha vivido, que compartió en Twitter. El pasado verano, en la piscina del parque de atracciones Port Aventura llegaron a expulsarla, aunque al tratarse de un espacio privado no ha quedado clara la normativa aplicable.

Vas un diumenge tranquil·lament a la piscina de Sant Vicenç de Montalt i el matí es converteix en una acció improvisada de resistència de @mugronslliures. Fins a les tetes que et vulguin tapar el que els senyors ensenyen tan panxos. pic.twitter.com/3RHCz3itCT — Bel Olid (@BelOlid) July 24, 2022

La escritora apunta que a menudo es difícil confrontar estos incidentes, porque se generan situaciones "muy violentas" que a veces, simplemente por pasar un domingo en la piscina, se prefieren evitar. Mugrons Lliures reclama una norma clara, una instrucción para los ayuntamientos que establezca que no pueden tener normativas discriminatorias. Pese a los avances parciales, esto todavía no se ha materializado.

Preocupación por el mensaje hacia las criaturas

Pese a los avances del feminismo en los últimos años, tanto Cammany como Olid lamentan pocos cambios hacia la normalización de no tapar el torso femenino. Ambas se refieren a la canción de Rigoberta Bandini Ay mamá que se pregunta "por qué dan tanta miedo nuestras tetas". A pesar de su éxito, constatan que todavía queda mucho camino por recorrer.

"Nos parece que vamos atrás. Aunque en las playas se hace topless, es minoritario. Nosotras solo pedimos que si una mujer prefiere hacerlo, pueda hacerlo igual que lo hacen todos los hombres", dice Cammany. "El topless en las piscinas no se está normalizando en absoluto, se ve como una anormalidad", señala Olid, que cree que también está habiendo una regresión en las playas.

En un hilo en Twitter, las integrantes de Mugrons Lliures explicaban que están "cansadas" de batallar por un tema que a priori pensaron que sería más fácil de desbloquear, y animan a desobedecer y a que las generaciones más jóvenes tomen el relevo.

Des d’aquí, que hem trucat a totes les portes, que s’han aconseguit fites importants però mai que algun dels nostres governs deixi sense efecte les prohibicions a TOTES les piscines, us animem a desobeir. Amb els ànims baixos us diem que creiem que és la única manera. — Mugrons Lliures (@mugronslliures) July 25, 2022

Más allá de coartar las libertades individuales, lo que preocupa a las activistas es las consecuencias de ello para la educación en la igualdad. "Nos preocupa especialmente el mensaje que esto da a las criaturas", señala Cammany. Para Olid, la persistencia de esta discriminación en la normativa es grave porque provoca que sigamos normalizando que "las normas son diferentes según el género, que cuando eres hombre puedes hacer unas cosas que cuando eres mujer no puedes hacer".

Con esto se sigue normalizando que "las normas son diferentes según el género

"Es una manera horrorosa de educar a las criaturas, para mí es importante que mis críos vean que el género no implica que puedas hacer o no determinadas cosas", añade.

"Las criaturas ven cómo los hombres tienen derecho a tener la piel expuesta al sol y las personas con pechos más grandes tienen que esconderlos. Esto ya dice a una niña que no tiene por qué mostrar su cuerpo porque hay partes que pueden provocar cierta reacción, y no ayuda para que la sociedad avance en igualdad", critica Cammany. "Cualquier persona de cualquier género debe poder tener las mismas posibilidades en cuanto a su expresión corporal, imagen y obviamente oportunidades y derechos", concluye Olid.