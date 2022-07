Las mujeres, el verano y el acoso a los cuerpos no normativos: "Conozco a chicas que acabaron ingresadas en psiquiatría"

La nueva campaña del Ministerio de Igualdad en defensa de los cuerpos no normativos está en el punto de mira. Desde el machismo más rancio en su incesable labor de demonizar el feminismo defienden que El verano también es nuestro "promueve la obesidad" y "fomenta malos hábitos para la salud". Lo cierto es que, el verdadero mensaje es visibilizar los cuerpos diversos, el body positive y la existencia de todas aquellas mujeres a las que les apetezca ponerse un bikini sin sentirse juzgadas.

"Un cuerpo no normativo no sólo es el de una mujer gorda, también lo es el de la que tiene cicatrices, amputaciones o las discapacitadas", reivindica la influencer Ariadna Carrascull. En redes sociales, asegura, hay perfiles de miles de mujeres que divulgan y demuestran que cualquier cuerpo es válido, un mensaje que no muchos tienen claro.

400.000 personas en España que sufren trastornos de la conducta alimentaria

"Comentar sobre un cuerpo ajeno, no es opinar", afirma mientras cuenta a Público como a lo largo de los años ha recibido mensajes que, disfrazados de preocupación, escondían "pura gordofobia" acompañada de "paternalismo y mansplaining". También recuerda mensajes de seguidoras que, impulsadas por comentarios despectivos continuados, acabaron ingresando en áreas de psiquiatría.

Ellas forman parte de otras 400.000 personas en España que sufren trastornos de la conducta alimentaria (TCA), según un estudio realizado en el Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge, en Hospitalet de Llobregat. Nueve de cada 10 son mujeres que suelen situarse entre los 13 y 20 años. Enfermedades como la bulimia o la anorexia son cada vez más frecuentes en un mundo reglado por las redes sociales con una salud mental cada vez más dañada.

Pero, el peso y la alimentación tan solo son la punta del iceberg. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), uno de cada siete adolescentes padece algún trastorno mental, que supone el 13% de la carga mundial de morbilidad en ese grupo etario y el suicidio ya es la cuarta causa de muerte entre los jóvenes.

Desde la OMS instan a promover la salud mental impulsando entornos favorables especialmente en redes sociales y combatir así la autoexigencia, la baja autoestima o el acoso al que están acostumbradas estas personas.

Georgina Rodríguez y Camila Cabello

Este discurso machista no es nada nuevo en redes sociales. Hace apenas dos semanas, se filtraban fotos en bikini de la modelo e influencer Georgina Rodríguez y con ellas, se cubrían titulares y se incendiaban las redes sociales. La noticia: una mujer en bikini que no estaba posando para una foto de Instagram.

Cualquier presencia de una mujer puede ser objeto de opiniones no deseadas

Lo mismo sucedió con la cantante estadounidense Camila Cabello. Tras la publicación de unas fotos suyas en la playa, sus cuentas se llenaron de mensajes de body shaming pero también de otros que la llamaban "valiente". Valiente por ir a la playa en un bikini como haría cualquier otra mujer.

Nueva Mujer, el medio que filtró las fotos, escribía: "venimos al mundo a ser felices y no perfectas". El mensaje que esto transmite no es solo que disfrutar del verano es un error siempre que no seas una modelo de revista, si no que también cualquier presencia de una mujer puede ser objeto de opiniones no deseadas.

Por ello y en contraste con todos estos comentarios, la influencer Holly Molly escribió en relación a la nueva campaña del Ministerio que agradece "ver cuerpos similares a los nuestros en campañas del Gobierno diciéndonos algo tan simple como que podemos ir a la playa sin pasar vergüenza".