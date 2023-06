El 28M recoloca a Ayuso en el nuevo coro de voces del PP

Buenos días @alfonso_ussia, he reiterado que en ningún caso voy a dejar que Vara siga gobernando, lo del pacto es un bulo. Y no me parece oportuno lo de “la rubita de Extremadura”, soy María Guardiola, o “La Extremeña” si lo prefiere. Un saludo. https://t.co/VJ4a6i9uV0