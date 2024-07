Ábalos y Lastra, 'finales' muy diferentes para dos de los primeros apoyos de Sánchez

Cuando Pedro Sánchez decidió dimitir en 2016 de la secretaría general del PSOE para evitar tener que abstenerse en la investidura de Mariano Rajoy, sus apoyos visibles en el partido no eran muchos. Cuando inició su proceso para presentarse a las primarias que terminó ganando a Susana Díaz, el movimiento surgió principalmente desde las bases. Pero tuvo también algunas figuras claves. Dos de ellas fueron, sin duda, José Luis Ábalos y Adriana Lastra. Sus historias, hasta el momento, han acabado de manera muy diferente.

Fueron 15 los diputados socialistas que rechazaron la disciplina de voto y dieron su "no" al PP en el Congreso. Entre ellos no estaban ni Ábalos ni Lastra. Lo que no fue impedimento para que se convirtieran en integrantes de su equipo de campaña. El propio Sánchez reconoció en su famoso libro Manual de resistencia que Ábalos había sido una de las personas que más le animó a presentarse a las primarias. Además, organizó un acto con él en la localidad valenciana de Xirivella, origen de su candidatura.

También Asturias tuvo su protagonismo mediante la participación de Lastra. En diciembre se realizó un segundo acto con Sánchez en el municipio asturiano El Entrego. El actual presidente del Gobierno anunció formalmente su candidatura en la ciudad sevillana de Dos Hermanas días después. El resto, es historia en la política de este país.

Como parecía lógico, Ábalos y Lastra entraron a formar parte en cargos importantes de la dirección socialista. El primero fue nombrado de forma inmediata como portavoz socialista en el Congreso tras la victoria de Sánchez en las primarias. Apenas un mes después, con la celebración del 39 Congreso Federal del PSOE, pasó a ser secretario de Organización.

Ábalos compatibilizó ese importante cargo como número tres de los socialistas con su entrada en el Consejo de Ministros ya en 2018 tras la moción de censura contra Rajoy. Fue nombrado ministro de Fomento. Continuó en el Gobierno tras la formación de la coalición con Unidas Podemos y su cartera se denominó a partir de entonces Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

No había dudas de que el político valenciano era una de las personas fuertes del PSOE y apoyo de Sánchez. Todo cambió en el verano de 2021. Sánchez le sustituyó en su ministerio por Raquel Sánchez. Dos días después, Ábalos dimitía de la secretaría de Organización del PSOE, siendo relevado por Santos Cerdán, todavía en el cargo. La salida de Ábalos sorprendió entonces en el partido.

El ya exdirigente socialista se mantuvo como diputado en el Congreso con perfil bajo excepto al ejercer como presidente de la Comisión de Interior en dicha cámara. Repitió en las listas electorales del pasado 23 de julio y mantuvo esa misma posición. Pero todo estalló en febrero de este mismo año 2024.

El día 20 de febrero se conoció la detención de Koldo García Izaguirre, que había sido asesor de Ábalos en el Ministerio de Transportes. Le acusaban de cobrar comisiones ilegales por la compra de mascarillas durante la pandemia. A pesar de no estar investigado, el PSOE solicitó a Ábalos que renunciara a su acta en 24 horas como diputado por responsabilidad política en la cercanía a uno de los cabecillas de la trama.

El exdirigente socialista no accedió a ello y decidió integrarse en el Grupo Mixto para, desde ahí, defender su honorabilidad. El PSOE inició los trámites para expulsarlo del partido y lo efectuó. Ábalos anunció que recurriría el expediente.

Desde entonces, Ábalos permanece como diputado en el Congreso y ha votado siempre a favor de las iniciativas legislativas como el PSOE. También ha comparecido en la Comisión de Investigación del Senado sobre la trama de Koldo para defender su inocencia y suele aparecer de vez en cuando en algunos medios de comunicación, especialmente televisivos. Esta misma semana pidió a Francina Armengol, presidenta del Congreso, que retirara la acreditación a Vito Quiles por injurias y amenazas.

Lastra, delegada del Gobierno en Asturias

Por su parte, la historia de Lastra de momento es otra. Tras la victoria de Sánchez en las primarias, fue nombrada vicesecretaria general. La dirigente asturiana se convertía en la número dos de los socialistas. Al año siguiente, tras la moción de censura, fue nombrada portavoz del grupo parlamentario socialista en el Congreso.

Ejerció en ese puesto hasta septiembre de 2021, cuando le sustituyó Héctor Gómez. Lastra fue una persona muy activa en varias negociaciones de los socialistas con otros grupos parlamentarios.

El 18 de julio de 2022 la dirigente anunciaba su dimisión como vicesecretaria general del PSOE. Lastra se encontraba embarazada y efectuó el siguiente comunicado: "En los últimos meses se han producido cambios importantes en mi vida personal que me exigen tranquilidad y reposo y que, en las dos últimas semanas, me han obligado a tomar una baja laboral que se va a prolongar aún un tiempo". En aquellos momentos algunas fuentes del partido también transmitieron que se había producido un distanciamiento con Sánchez o Cerdán.

Continuó como diputada en el Congreso, aunque con una actividad menor. Repitió en las listas electorales del 23J y tenía la función de presidenta de la Comisión del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género. En breve dejará el acta porque esta semana se ha conocido que será nombrada este martes nueva delegada del Gobierno en Asturias, en sustitución de Delia Losa.

Fuentes socialistas señalan que Lastra habría sido la que había mostrado su intención de "volver" políticamente a su tierra. También aquí se apuntan a motivos personales y de conciliación, como ella misma señaló tras su dimisión de 2022. Losa renunció a su cargo por motivos personales y la oportunidad entonces se presentó idónea para la ex número dos de los socialistas.

En el partido no pasó desapercibida una referencia que hizo Sánchez en un acto electoral celebrado el mes de junio en Asturias. "Miramos al futuro y vemos a Adriana Lastra", dijo. La vuelta a la primera línea de Lastra, aunque ahora en su territorio de origen, también es situada por algunas fuentes como un hipotético trampolín para que ella lidere en un futuro esa federación o, quién sabe, aspire a otras cotas más altas.