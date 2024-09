Acabar con Irene Montero: la ultraderecha redobla sus ataques y sus bulos contra la dirigente de Podemos

En la última semana dos bulos lanzados por la ultraderecha contra Irene Montero, eurodiputada de Podemos y antigua ministra de Igualdad, han prendido en las redes sociales y han vuelto a situar en primera línea una realidad que se repite en la política española desde hace tiempo: la inquina de la ultraderecha, pero también del PP, contra la eurodiputada de Podemos, una figura política a la que sus rivales intentan denostar a base de bulos, mentiras y noticias falsas.

Es difícil explicar (y mucho más comprender) ese ensañamiento. La dirigente de Podemos lleva años sufriendo ataques y difamaciones permanentes. En algunos casos, las falsas acusaciones contra ella son tan ridículas y tan absurdas como las de esta pasada semana, pero en otras ocasiones periodistas y medios afines a la ultraderecha la han acusado de hechos muy graves, como de enriquecerse ilícitamente o de consumir drogas junto a su marido, Pablo Iglesias.

Con Irene Montero suceden cosas que no ocurren con ningún otro político o política. Ejemplo de ello es lo que ocurrió hace apenas unos días, cuando, sin venir mucho a cuento, el Ayuntamiento de La Oliva, en Fuerteventura, difundía una publicación desde su cuenta de Instagram en la que acusaba sin fundamento a Irene Montero de dañar el patrimonio cultural de la isla canaria.

La acusación se basaba en una fotografía que la exministra había compartido también en su perfil Instagram, mostrando piedras pintadas que según los responsables del Ayuntamiento de La Oliva, gobernado por Coalición Canaria, parecían haber sido recogidas de las playas de Fuerteventura durante sus vacaciones. Sin embargo, los acusadores no aportaban ninguna prueba que sustentara sus afirmaciones. Irene Montero desmintió la acusación calificando de "mentira vergonzosa" las acusaciones. La exministra criticó, además, la falta de rigor del Ayuntamiento de La Oliva por no haber verificado la información antes de lanzarla en sus cuentas oficiales, acusándolos de "mentir para que algo quede".

Unos días después, este mismo lunes, una conocida tuitera de ultraderecha acusaba a Montero de calzar unas zapatillas de 165 euros. La acusación se demostró manifiestamente falsa: las zapatillas en cuestión cuestan 46 euros.

Decir que estos son los últimos bulos contra Irene Montero es, como mínimo, una ilusión. La máquina del fango que tanto ha denunciado Pedro Sánchez siempre ha sido especialmente activa cuando se trata de la dirigente de Podemos. Bulos contra ella los ha habido siempre y los seguirá habiendo. El muestrario de mentiras sobre la exministra de Podemos es amplísimo y sería imposible recopilar todos los bulos. Aquí recogemos los más señalados.

Un patrimonio multiplicado por 92

Quizás una de las acusaciones más graves pero al mismo tiempo más burdas contra la Irene Montero fue la que a principios del año 2022 aseguró que la actual eurodiputada de Podemos había multiplicado por 92 su patrimonio.

En concreto, la información, repicada por varios medios ultraderechistas, decía: "Montero multiplicó por 92 su patrimonio desde que llegó al Congreso", pasando de declarar "6.823 euros en 2016 a 629.969,82 euros en 2021".

Es cierto que Irene Montero había incrementado su patrimonio desde 2016, pero en su declaración de bienes en el Congreso dejaba claro que ese incremento patrimonial se debía en buena parte a la herencia recibida por el fallecimiento de su padre: 245.034,55 euros en concepto de bienes, valoración económica y seguro de vida. Casi el 40% del incremento del patrimonio bruto de Montero. Además, los medios que informaron sobre este asunto no contaban el pasivo y las deudas (como una hipoteca) que tenía entonces Irene Montero.

Como explicó Público en su día, "medios especializados en verificación, como Maldita.es, explicaron detalladamente el caso a los pocos días de comenzar a difundirse la desinformación. Pero esto no impidió que periodistas y medios utilizaran estas cifras para cuestionar a la entonces ministra de Igualdad".

En marzo de 2022, este bulo regresó pero entonces se incluyó a Pablo Iglesias en la ecuación y se publicó la siguiente información, que luego se demostró falsa: "Iglesias y Montero tienen un patrimonio de 1,6 millones de euros".

Viaje a Nueva York sin agenda oficial

En julio de 2022 Irene Montero realizó un viaje oficial a Nueva York en la que estuvo acompañada por algunas de sus principales colaboradoras en el Ministerio de Igualdad, en concreto por Isa Serra, Ángela Rodríguez y Lidia Rubio. Varios medios, algunos tan importantes como Antena3 o Telecinco, cuestionaron desde el principio ese desplazamiento: decían que era un viaje sin agenda oficial e insinuaban que en realidad Montero y sus colaboradoras habían ido a Nueva York en Falcón oficial a hacer turismo a costa del erario público. Pero sí, el viaje tenía agenda oficial y Montero llegó incluso a reunirse con su homóloga estadounidense. Algo que no ocurrió meses antes con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, quien también se desplazó a Nueva York en un viaje supuestamente oficial aunque ella no se reunió con ningún cargo público. Los mismos que alabaron ese viaje de Ayuso a Nueva York fueron los que criticaron a Montero por desplazarse a la misma ciudad.

El bulo de los 20.000 millones de euros

PP y Vox agitaron otro bulo difundido por la derecha mediática, el de los "20.000 millones de euros del Ministerio de Igualdad", después de que Montero presentara el 8 de marzo de 2022 el Plan Estratégico para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres (2022-2025). "Que se destinen los más de 20.000 millones del Ministerio de Igualdad a ayudar a las familias", vociferó entonces la presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP madrileño, Isabel Díaz Ayuso, para tratar de echar por la borda la supuesta medida. Vox también puso el grito en el cielo con el mismo argumento. Lo que no se contaba era que el proyecto incluía ayudas que iban directamente a las familias, como prestaciones de maternidad, paternidad o ayudas a la conciliación laboral.

'Caso Niñera'

Este fue uno de los bulos que más repercusión tuvo no sólo en los medios, sino también en el Congreso, donde las derechas lo usaron de carga de profundidad contra la entonces ministra de Igualdad. Se le acusó de utilizar ilegalmente a una asesora del ministerio como niñera de sus hijos. La acusación partió del medio de Eduardo Inda. El caso llegó a los tribunales pero quedó archivado en julio de 2022 ante la endeblez de las acusaciones.

Las declaraciones manipuladas sobre Melilla

Este caso resulta muy paradigmático de cómo han actuado los grandes medios convencionales con respecto a Irene Montero, no sólo los pseudomedios de la ultraderecha. Programas como Espejo Público (Antena 3), El Programa de Ana Rosa (Telecinco) y Más de Uno (Onda Cero), además de otros medios, difundieron un vídeo cortado en el que omitían la opinión de Montero sobre la masacre que había tenido lugar unas horas antes en la verja de Melilla en la que murieron 37 migrantes. Todos esos medios criticaron a Montero por su supuesto silencio y la acusaron de no atreverse a valorar la cuestionada actuación de la gendarmería marroquí. Lo cierto es que Montero sí dio su opinión y sí pidió "una investigación independiente" para aclarar lo ocurrido, además de condenar la actuación de las fuerzas de seguridad tanto españolas como marroquís. Algunos medios rectificaron una semana después, pero otros no lo hicieron.

Otros bulos absurdos

Como se ha dicho al principio, las polémicas en torno a Irene Montero son incontables y de todo tipo, algunas incluso caen en el más absoluto ridículo. La exministra fue elegida hace ya tiempo como la diana de una estrategia de las derechas basada en la premisa de que las personas de izquierdas no pueden alcanzar ni disfrutar del mismo nivel de vida que las de derechas. Tampoco ha gustado nunca a las derechas el origen humilde de Irene Montero ni que llegara a trabajar como cajera en un supermercado.

Por ello, a Irene Montero se le ha atacado por comprarse junto a su marido Pablo Iglesias una vivienda a 50 kilómetros de Madrid; se ha cuestionado el origen de su patrimonio con bulos; ha sido falsamente criticada y acusada de usar un bolso de la marca Louis Vuitton o llevar un Rolex valorado en más de 7.000 euros. Todo falso. Como contó en su día Público, "ni el bolso era suyo, sino de la diputada socialista y exvicepresidenta primera, Carmen Calvo, ni el reloj era de alta gama, sino un Swatch que tenía desde 2017".

Contra Montero se ha llegado a decir que iba a prohibir las series de Netflix y HBO "porque las actrices son demasiado guapas"

Montero también ha sido atacada por las medidas vanguardistas y marcadamente feministas que impulsó durante su etapa al frente de Igualdad. En un intento por desacreditar esas medidas, desde la ultraderecha se lanzaron toda suerte de bulos: se llegó a decir que Montero "prohibirá las series de Netflix y HBO porque las actrices son demasiado guapas" o que justificaba la pederastia, como en su día la llegaron a acusar Ciudadanos y Vox en el Congreso.

En más de una ocasión, Montero ha asegurado que le da "mucha vergüenza la campaña desplegada de la extrema derecha" contra ella. Pese a que ya no ocupa un puesto tan relevante en la política española, nada indica que los bulos, las declaraciones inventadas, las palabras sacadas de contexto o la doble vara de medir que se le aplica constantemente vayan a terminar. Lo ocurrido estos últimos días es buena prueba de ello.