La alcaldesa de València respalda la jornada antiabortista de Vox: "En la ciudad caben todas las sensibilidades"

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha respaldado sin fisuras el I Encuentro en Defensa de la Vida Ciudad de València, una jornada antiabortista organizada por el consistorio a través de la Concejalía de Sanidad (Vox) y con la participación del diputado ultra Carlos Flores, condenado en 2002 por violencia familiar contra su exmujer.

Pese a las críticas de la oposición y los mensajes antiabortistas lanzados a estudiantes en ese foro, Catalá ha asegurado que fue "un acto puntual en un día puntual, conmemorando un día mundial, como hemos hecho en otras ocasiones, y no va más allá de esto".

Interrogada por su opinión por el "acto antiabortista" celebrado por el Ayuntamiento, Catalá respondió: "Hemos celebrado días mundiales, la semana pasada contra el racismo, ayer por el Día Mundial del Derecho a la Vida con absoluta normalidad, a nadie se le obliga a ir, esto es una cuestión a la que se puede asistir o no y yo, permitidme que diga, no paro de decirlo, llevo casi dos semanas reiterando a derecha e izquierda que en esta ciudad cabemos todos. Caben todas las sensibilidades, caben todas las formas de ver determinadas cuestiones y que lo importante es no imponer nada, lo importante es dar la posibilidad de trabajar con tranquilidad en una ciudadanía que, desde luego, es diversa y es plural".

Cuando se le ha planteado que en la jornada solo había una "sensibilidad" representada, la alcaldesa ha señalado que se trató de "una conferencia que se hace con determinados ponentes" y ha recordado que recientemente ya garantizó que "las políticas relacionadas con la mujer que no lleve a cabo Vox las va a asumir la Concejalía de Igualdad".

La máxima responsable municipal ha realizado estas declaraciones tras recibir a su predecesor en el cargo, Joan Ribó, de Compromís, quien ha aprovechado el encuentro para "llamarle la atención" sobre "lo que pasó ayer con un señor de Vox adoctrinando a niños, que creo que no es una cosa que se deba hacer en un ayuntamiento".

Compromís lo denunciará al Defensor del Pueblo

Compromís en el Ayuntamiento de València ya anunció este lunes que denunciará esta jornada ante el Defensor del Pueblo al considerar que se incurrió en "una vulneración flagrante de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva".

"Las instituciones no pueden tratar de alterar la voluntad de las mujeres en ser o no ser madres y, mucho menos, con charlas propias del siglo pasado donde los conferenciantes son diputados de Vox condenados por violencia de género", en palabras de la portavoz municipal de la coalición, Papi Robles.

Según denunciaba, la alcaldesa, María José Catalá, y Vox "están utilizando las instituciones para hacer mítines de partido, pagados con dinero público, que nos vuelven a debates propios del siglo pasado". Este es "el peor PP que nos podía gobernar, está más cerca del fundamentalismo religioso que de la democracia liberal", criticaba Robles.

"Un condenado por maltrato adoctrinando a menores"

Muy critica también se ha mostrado la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Sandra Gómez, quien ha considerado que María José Catalá "ha confirmado que comparte la agenda ultra de Vox contra las mujeres, después de justificar la jornada organizada por los concejales de extrema derecha y en la que el ponente principal fue Carlos Flores, diputado de Vox condenado por maltrato".

"Catalá se ha quitado la careta de la moderación", ha afeado Gómez, quien ha lamentado que haya justificado que en València "una persona condenada por maltrato adoctrinara a menores en contra de los derechos de las mujeres".

"Convocaron a colegios y a personas de los centros municipales de personas mayores en un acto político, protagonizado por un condenado por maltrato, pagado con dinero público", ha denunciado la representante socialista.