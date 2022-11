Más allá del tuit de Cuca Gamarra: cuando los mismos ataques machistas de Vox contra Irene Montero vinieron del PP

Los insultos machistas de Vox a Irene Montero se han convertido en la imagen de la semana. Una en blanco y negro. "Las intervenciones de Vox de ayer y hoy parecen de un diario de sesiones del 33", decía este jueves un diputado popular en el Congreso. El PP, aseguran fuentes parlamentarias, no se siente nada cómodo con esta ultraderecha y creen que ayer "se equivocó". ¿Creen también que se equivocó Isabel Díaz Ayuso todas las veces que hizo afirmaciones similares sobre la ministra de Igualdad? ¿O Pablo Casado cuando era presidente del PP? Silencio y miradas incómodas entre las filas populares consultadas.

La diputada ultraderechista Carla Toscano pervirtió el Congreso de los Diputados y dejó grabado para la posteridad el poso machista de su partido al decir desde la tribuna de oradores, con la permisividad de la mesa, que el "único mérito" de la ministra de Igualdad ha sido "estudiar en profundidad a Pablo Iglesias".

La hemeroteca del PP

Que la frase resonase en el hemiciclo del Congreso, sede de la soberanía popular, con Irene Montero presente y después de una semana de ataques políticos y mediáticos hizo que, esta vez, el ataque machista no pasase desapercibido. La izquierda salió en tromba a defender a la ministra de Igualdad y la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, también se manifestó en sus redes sociales: "nadie tiene derecho a ofenderla y entrar en su vida personal".

Pero lo cierto es que este insulto a la líder de Unidas Podemos ha sido, y es, recurrente en el PP. En el mes de mayo Isabel Díaz Ayuso se refirió a ella como "una señora que nos da lecciones de feminismo mientras su mayor éxito político es ser pareja de Pablo Iglesias". Fue en el congreso del PP de Madrid que la convirtió en el presidenta del partido y los populares estallaron en aplausos cuando atacó de este modo a la ministra de Igualdad.

La ministra Montero debe asumir responsabilidades políticas por una Ley que tiene unos efectos nefastos, de los que le advertimos, pero nadie tiene derecho a ofenderla y entrar en su vida personal. Ni en la suya, ni en la de nadie.



El respeto es imprescindible en política. — Cuca Gamarra (@cucagamarra) November 23, 2022

No era la primera vez que lo decía. En marzo de 2021, en un pleno de la Asamblea de Madrid, Ayuso dijo que "nadie que se llame feminista puede estar al frente de un ministerio por el simple hecho de ser mujer de un vicepresidente del Gobierno". Solo tres meses después, en junio de ese mismo año, el entonces presidente del PP, Pablo Casado, hizo la misma afirmación. "Tenemos a una ministra en el Gobierno por ser mujer de un vicepresidente", aseguró.

“La mujer de” la Ley Solo Sí es Sí y la Ley Trans-LGTBI.



¿Y tú? https://t.co/0BD5ESWIhU — Irene Montero (@IreneMontero) June 28, 2021

"¿Es usted una mujer sumida a un macho alfa?, ¿se siente humillada como compañera de trabajo por el vicepresidente?". Estas preguntas no salieron de las filas de Vox, sino de las del PP. En octubre de 2020 una senadora popular, María Adelaida Pedrosa, se dirigió así a la ministra de Igualdad en una sesión de control en la Cámara Alta.

Almeida cree que se ha "victimizado" a Montero

Así, el análisis del partido conservador sobre el último ataque a Montero es, sobre todo, en clave política. Lejos de condenar en bloque la violencia política contra una mujer ministra, la reacción del PP se limita a un tuit de su coordinadora general mientras hace sus cábalas de como les puede afectar electoralmente. "Si volvemos a pactar con ellos nos van a sacar esto", advierten.

Es más, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, le ha restado importancia al episodio machista y ha pedido este jueves "no victimizar" a la ministra de Igualdad, justificando a la ultraderecha. "Quien siembra vientos recoge tempestades. No comparto lo que dijo la diputada de Vox, pero es una explicación de que la violencia en política tiene su origen en la aparición de Podemos, y de eso no tengo ninguna duda", aseguró.

Desde el PP recuerdan unas declaraciones de Pablo Iglesias en 2014 sobre Ana Botella, exalcaldesa de Madrid y mujer de José María Aznar, en las que dijo de ella que era "una mujer cuya única fuerza proviene de ser esposa de su marido y de los amigos de su marido". "Hay para todos", dicen los conservadores.